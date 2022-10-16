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Вознаграждение за пленного террориста Гиркина возросло до $50 тысяч

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  • 16.10.2022, 9:03
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Вознаграждение за пленного террориста Гиркина возросло до $50 тысяч

К желающим заплатить премию присоединился председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Согласно заявлениям украинских чиновников, военных и блогеров, вознаграждение за взятие в плен бывшего главаря террористов «ДНР» Игоря Гиркина (Стрелкова) возросло до 50 тысяч долларов.

К желающим заплатить премию за пленного боевика присоединились теннисист Сергей Стаховский и председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Чувствую, что нам в багажнике его могут привезти буряты», — заявил активист Сергей Стерненко.

Ранее сообщалось, что бывший главарь террористов «ДНР» боевик Игорь Гиркин (Стрелков), вероятно, отправился воевать против Украины. В Telegram-канале появилось сообщение от имени его жены Мирославы Регинской.

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