Вознаграждение за пленного террориста Гиркина возросло до $50 тысяч 11 16.10.2022, 9:03

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К желающим заплатить премию присоединился председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Согласно заявлениям украинских чиновников, военных и блогеров, вознаграждение за взятие в плен бывшего главаря террористов «ДНР» Игоря Гиркина (Стрелкова) возросло до 50 тысяч долларов.

К желающим заплатить премию за пленного боевика присоединились теннисист Сергей Стаховский и председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Чувствую, что нам в багажнике его могут привезти буряты», — заявил активист Сергей Стерненко.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай долучається зі своїм внеском до суми винагороди за взяття у полон воєнного злочинця Гіркіна.



Загалом це вже $50 000.



Відчуваю, що нам ще його у багажнику можуть привезти буряти😅 https://t.co/FLifUgYY53 — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) October 15, 2022

Ранее сообщалось, что бывший главарь террористов «ДНР» боевик Игорь Гиркин (Стрелков), вероятно, отправился воевать против Украины. В Telegram-канале появилось сообщение от имени его жены Мирославы Регинской.

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