Эмомали Рахмон влепил Путину «пощечину» на саммите «Россия – Центральная Азия» 5 16.10.2022, 9:11

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Эмомали Рахмон

Фото: AFP

Президент Таджикистана поставил на место главу РФ не только словом.

Саммит «Россия – Центральная Азия» в Астане, казалось, должен был продемонстрировать, что Россия по-прежнему доминирует над своими союзниками в регионе.

Вот только вышло все ровно наоборот. Вместо привычных хвалебных речей в адрес Путина, президент Таджикистана Эмомали Рахмон обрушился на того с критикой и потребовал уважения к центрально-азиатским народам.

«Центральная Азия в целом, с учетом тех проблем, которые есть у России, во-первых: не чувствует, что Россия имеет теперь право как-то серьезно доминировать над ней, во-вторых: требует, чтобы Россия всерьез оценила, а не воспринимала как само собой разумеющееся, ту помощь и ту готовность хотя бы в чем-то поддерживать Россию, которую демонстрируют страны Центральной Азии», – заявил «Белсату» политолог Иван Преображенский.

Поставить Путина на место словом Рахмону было недостаточно. Во время уже двусторонних переговоров на саммите СНГ тот заставил его ждать себя. Так, как долгие годы Рахмону самому приходилось ждать Путина.

Заставить ждать Путина своего прихода – это уже своеобразный флэшмоб в высших политических кругах.

Только за несколько месяцев Путину пришлось ждать и Эрдогана, и Алиева, Жапарова и Аль Тани – это эмир Катара. Хотя, еще совсем недавно хозяин Кремля сам мог позволить себе опаздывать на встречи не только с главами СНГ, но и с первыми лицами Франции, Германии и других мощнейших экономик планеты.

«Как говорил Дракон в пьесе «Дракон» у Шварца: «Верных душ создать не удавалось». То же самое и с союзниками Путина. Владимир Путин не умеет иметь союзников, он умеет иметь только подчиненных. И как только он сам оказывается не в роли хозяина положения, естественно, все, с кем он выстраивал такого рода отношения, начинают вести себя обратным образом. Он не создал ни с кем теплой, душевной дружбы, чтобы у людей было реальное желание его поддержать», – говорит Иван Преображенский.

Совсем недавно Путин демонстративно путался в именах своих партнеров. Больше всего доставалось президенту Казахстана.

Но союзников в окружении Путина с каждым днем становится все меньше. Поэтому и имена немногочисленных друзей приходится учить. В день своего 70-летия на так называемом неформальном саммите СНГ Путин все же смог выговорить правильно имя главы Казахстана.

Впрочем, Казахстан в помощи России уже не нуждается. Теперь все, скорее, наоборот – Россия зависит от Казахстана и в политической, и в экономической сферах. Так считает политолог Иван Преображенский. Изменение расстановки сил почувствовали и другие страны СНГ.

«Для остальных стран Центральной Азии, Токаев – это крупнейший лидер и, главное теперь для них, окно на Запад. Раньше Россия, несмотря на все свои противоречия с ЕС и США оставалась окном на Запад. Теперь окно на Запад, дверь для западных инвесторов – это Казахстан», – заявил политолог Иван Преображенский.

На то, что Путин в погоне за величием и господством свернул явно куда-то не туда, намекают уже не только главы государств СНГ, но и журналисты путинского пула. Вот вопрос, который ему теперь задал один из них на последней пресс-конференции: «Владимир Владимирович, вы ни о чем не жалеете?», Путин отвечает: «Скажу так, чтобы всем было понятно. То, что происходит сегодня, малоприятно, мягко говоря».

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