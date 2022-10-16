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Ученые рассказали, как правильно бриться по утрам

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  • 16.10.2022, 9:15
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Ученые рассказали, как правильно бриться по утрам

Американские дерматологи поделились универсальной пошаговой инструкцией.

Многие люди по всему миру регулярно бреются, но все равно могут совершать ошибки в этом процессе. Именно поэтому американские дерматологи поделились универсальной пошаговой инструкцией для этого.

Об этом сообщает AAD.

Сперва нужно намочить кожу и волосы, лучше всего перед этим принять теплый душ или ванную. Это поможет избавиться от лишнего жира и отмерших клеток кожи, которые помешают гладкому бритью из-за засорения лезвия.

Далее нанесите на несколько минут крем или гель для бритья, чтобы он смягчил волосы. Бриться необходимо в направлении роста волос, чтобы не было врастания и раздражения. Промывайте лезвие бритвы после каждого движения. Благодаря этому оно не будет засоряться, и вы сможете комфортнее побриться без риска травмирования кожи.

Менять лезвие нужно после 5-7 применений, а одноразовая бритва сойдет только для одного раза, не более. Тупое лезвие не является эффективным и может только повредить. Например, срезать часть кожи. Если игнорировать это правило, то бритва может затупиться, человек начнет сильнее давить на кожу, и, в результате, это приведет к покраснению, небольшим красным прыщам и язвам.

Дерматологи резко не рекомендуют тянуть во время бритья кожу, потому что из-за этого могут врасти волосы. Это может стать причиной жжения, зуда, покраснения и процессам гноения в участках, куда вросли волосы. Риск этого гораздо выше среди тех, кто имеет вьющиеся волосы.

Напоследок эксперты добавили, что не нужно оставлять станок для бритв в мокром месте, душе или раковине, потому что влажность может привести к размножению в нем микробов. В свою очередь, после бритья таким станком могут возникнуть проблемы со здоровьем.

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