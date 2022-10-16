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В армии РФ начался слом

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  • 16.10.2022, 9:22
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В армии РФ начался слом
Владислав Селезнев

Ситуация на фронте изменилась.

На ракетный террор страны-агрессора России будет дан рациональный ответ. За счет помощи союзников и собственному оборонно-промышленному комплексу над Украиной будет создан противоракетный щит. Перелом в войне будет обеспечиваться на поле боя. Сегодня в армии врага наметился слом, ее боевые возможности сокращаются.

Временное преимущество в живой силе, которое враг достиг в результате мобилизации, будет успешно устранено благодаря работе украинской артиллерии.

Такое мнение в эксклюзивном интервью obozrevatel.com высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

– По поводу ракетно-бомбовых ударов. Сегодня Украина фактически столкнулась с ракетным и дроновым террором врага, от которого страдает гражданская инфраструктура и гражданское население нашей страны. Что произойдет раньше – у России закончатся ракеты и дроны или мы получим надежную защиту от них?

– Я думаю, мы скорее получим помощь. Думаю, какие-то результаты будет показывать и украинский оборонно-промышленный комплекс. Задача совершенно очевидна: есть проблема – ракетная угроза, и эту проблему необходимо решать, купировать.

Без закрытия неба надеяться на то, что у врага закончатся ракеты – это не совсем рациональный подход. Война – это, прежде всего, про рациональные действия, движения и события. Эмоции на войне – дело неблагодарное. В состоянии аффекта, страха или других эмоциональных переживаний принимать важные решения крайне сложно.

Как можно решить проблему? Созданием надежного щита, который закроет нам небо.

– Можем ли мы надеяться, что, когда у нас будет такой щит, это будет означать фактически перелом в войне? Что это будет означать, что победа украинской армии уже не за горами?

– В первую очередь, мы должны ориентироваться на то, что щит, закрытое небо позволит нам обезопасить мирных жителей нашей страны, объекты критической энергетической инфраструктуры. А перелом в войне будет достигаться на поле боя.

Мы видим, как постепенно идет слом, как сокращаются возможности и преимущества российской армии. Мы увидели, насколько изменилась ситуация на фронте в артиллерийских дуэлях, как только мы получили артиллерию 155 калибра, РСЗО HIMARS. У Украины намного меньше таких систем, чем у врага, но они намного эффективнее, точнее и бьют больнее по российским оккупационным войскам.

Сейчас отрабатывается кейс по закрытию неба. Соответственно, Россия потеряет преимущество в авиации. Мы видели недавнее сообщение о том, что за один день было уничтожено четыре современных российских вертолета К-52. То есть система ПВО работает, и работает достаточно серьезно.

Думаю, сейчас враг попытается создать преимущество в живой силе с учетом мероприятий по мобилизации. Но думаю, и это временное преимущество будет ликвидировано с помощью эффективной работы нашей артиллерии, потому как мы все знаем, что 90% потерь русских – это результат боевой работы артиллерии Украины.

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