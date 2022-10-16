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Белорусов снова обманули с курицей в магазинах

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  • 16.10.2022, 9:54
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Белорусов снова обманули с курицей в магазинах

Ручное управление торговлей привело к неожиданным последствиям.

Манипуляции с куриным мясом привели в Беларуси к запретам и уголовным делам. Но на этом проблемы не закончились.

На телефонную линию к первому заместителю председателя Гомельского облисполкома Дмитрию Козелу дозвонилась жительница микрорайона Сельмашевский Светлана Васильевна.

Она пожаловалась, что в торговых объектах Гомеля невозможно найти курицу тяжелее 1,6 килограммов, пишет «Гомельская правда».

Женщина утверждает, что в норме тушки должны весить от 1,7 до 2,1 кило.

Дмитрий Козел взял вопрос «на свой контроль». Скоро гомельчанка получит письменный ответ.

Ранее на совещании 6 октября Александр Лукашенко возмутился тем, что в магазинах манипулируют с ценами. «Расчленили дохлую курицу, впихнули в полиэтиленовый пакет — новый товар!» — гневно отчитывал он чиновников на камеру.

После этого он подписал директиву, запрещающую рост цен, а Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло специальное постановление, которым регулируются цены не только на саму курицу, но и на ее части. Параллельно правительство ограничило магазинам продажу частей тушки птицы, за исключением произведенных мясоперерабатывающими, сельскохозяйственными и птицеводческими организациями.

Уже заведены десятки уголовных дел за» необоснованное «повышение цен, в том числе на птицефабрике «Дружба» за продажу разрезанных куриц.

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