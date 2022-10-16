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ВСУ ликвидировали двух подполковников российской армии – Гатауллина и Проскурина

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  • 16.10.2022, 10:13
  • 5,632
ВСУ ликвидировали двух подполковников российской армии – Гатауллина и Проскурина

Один из них был начальником артиллерии мотострелковой бригады.

15 октября стало известно, что Вооруженные Силы Украины ликвидировали двух подполковников российской армии – Дмитрия Проскурина и Рустема Гатауллина.

Об этом в твиттере написал офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан.

Говоря о ликвидации россиян, он отметил: «подполковник Дмитрий Проскурин; начальник артиллерии мотострелковой бригады подполковник Гатауллин Рустем».

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