ВСУ ликвидировали двух подполковников российской армии – Гатауллина и Проскурина

ВСУ ликвидировали двух подполковников российской армии – Гатауллина и Проскурина3
- 16.10.2022, 10:13
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Один из них был начальником артиллерии мотострелковой бригады.
15 октября стало известно, что Вооруженные Силы Украины ликвидировали двух подполковников российской армии – Дмитрия Проскурина и Рустема Гатауллина.
Об этом в твиттере написал офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан.
Говоря о ликвидации россиян, он отметил: «подполковник Дмитрий Проскурин; начальник артиллерии мотострелковой бригады подполковник Гатауллин Рустем».