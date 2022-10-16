Эксперт: Лукашенко боится, что по нему ударят как по Крымскому мосту 9 16.10.2022, 10:21

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Диктатор сам сделал себя законной целью.

Страх самопровозглашенного правителя Беларуси Александра Лукашенко может быть одной из причин прибытия в республику российских военных, входящих в состав региональной группировки. Он боится украинского контрнаступления, ведь знает, что «перепасть может и ему».

В то же время не исключена и попытка страны-агрессора оттянуть ВСУ на северную границу, или очередное наступление оккупантов на Киев. Такое мнение высказал аналитик Европейского Совета по международным отношениям Павел Слюнькин в эфире телемарафона.

«У меня есть две версии, почему это происходит. Первое – успешное украинское контрнаступление против оккупантов на оккупированных территориях, а затем эти удары по Крымскому мосту пугают Лукашенко, потому что он сам себя достаточно сильно ассоциирует с ним. По степени своей субъектности он так как и Керченский мост», – отметил эксперт.

По его мнению, когда у украинцев выходит быстро освобождать территории, но по их стране продолжают бить с белорусских аэродромов, откуда вылетают самолеты и иранские дроны, то Лукашенко понимает, что может наступить момент, когда Силы обороны нанесут удар так же по этим объектам.

«И он этого боится. Поэтому таким образом (соглашаясь на переброску войск РФ в Беларусь. – Ред.) может предупреждать Украину, что не надо этого делать. Потому что ему придется реагировать и это будет еще больше втягивать его в войну. Мне кажется, что такого сценария он хотел бы избежать», – считает аналитик.

Еще одной причиной развертывания региональной группировки войск в республике он называет возможное второе наступление оккупантов на столицу Украины.

«Другая версия: вероятно, Путин готовит концентрацию войск, которая отвлекала бы украинцев на северной границе, и – второе наступление на Киев. Это выглядит сейчас абсолютно нелогично и даже безумно, но он доказал, что является человеком абсолютно нерациональным», – отметил Слюнькин.

По его убеждению, то, какая из этих версий более правдоподобна, будет зависеть от того, сколько все-таки российских войск появится на территории Беларуси.

«Пока мы не видим никаких сигналов о том, что в РБ прибывают десятки тысяч российских военных», – заявил эксперт.

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