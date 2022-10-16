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«Украинцы как начали стрелять, у меня чуть душа не выпала»

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  • 16.10.2022, 10:27
  • 5,286
«Украинцы как начали стрелять, у меня чуть душа не выпала»

В Херсонской области напуганный оккупант заявил жене, что ВСУ стреляют в него с 50 метров.

Российский военный на Херсонщине связался с женой, заявив, что может не вернуться живым из Украины.

Российские войска в Херсонской области несут потери, находясь под плотным огнем ВСУ с ближнего расстояния. Так, один из оккупантов армии Путина признался в телефонном разговоре с женой, что украинские солдаты подходят к их позициям «на 150, 100, 50 метров», открывая огонь.

Аудиозапись разговора опубликовали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

«Украинцы как начали стрелять, у меня чуть душа не выпала. Я хочу домой приехать хотя бы целым», - заявил супруге российский оккупант.

Солдат РФ подчеркнул, что теперь даже не знает, когда вернется домой и произойдет ли это вообще. Жена российского оккупанта спросила, зачем он и другие отправились на войну, но так и не получила ответа. Вместо этого муж начал рассказывать о том, что встречал в Херсонской области 45-50-летних новобранцев, которые имеют миллионы рублей сбережений, автомобили, недвижимость и участки в Москве, но сами приезжают на войну на убой, сами не зная зачем.

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