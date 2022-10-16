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ISW: «Повар Путина» пытается унизить Минобороны РФ

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  • 16.10.2022, 10:33
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ISW: «Повар Путина» пытается унизить Минобороны РФ

Американские аналитики рассказали об интригах создателя ЧВК «Вагнер».

Частная военная компания «Вагнер» продолжает пытаться доказать свое превосходство над министерством обороны РФ и обычными сухопутными силами.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что российские военные все чаще жалуются на то, что с начала войны принимают участие в боевых действиях без перерывов и ротаций.

Так, находящиеся на территории временно оккупированной Херсонской области служащие 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота записали ролик, в котором рассказали, что имеют один БТР на 80 человек.

Интересно, что после распространения записи ЧВК «Вагнера» указала, что ее руководство решило передать четыре внедорожника 126-му батальону береговой обороны для «поддержки усилий по удержанию линии фронта».

«Это заслуживает внимания на фоне предыдущей оценки о том, что спонсор ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин активно пытается выслужиться перед президентом России Владимиром Путиным и отделить свои силы от обычных сил Минобороны РФ», - подчеркнули в ISW.

В то же время специалисты объяснили, что передача основного оборудования подразделения обычным российским сухопутным силам может быть неявной критикой очевидной несостоятельности министерства обороны обеспечить такими потребностями своих солдат.

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