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Генерал Бен Ходжес: ВСУ продолжат давить армию РФ и преуспевать на фронте

  • 16.10.2022, 10:47
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Генерал Бен Ходжес: ВСУ продолжат давить армию РФ и преуспевать на фронте
Бен Ходжес

Оккупантам зимой будет сложнее, чем украинским бойцам.

Военный эксперт, бывший командующий Сухопутными войсками США на Европейском континенте, генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что для российских оккупантов условия зимой будут сложнее, чем для атакующих украинских сил.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Эспрессо».

«Я уверен, что украинский Генштаб продолжит давить на российские войска и не даст им возможности подняться на ноги, перегруппироваться или чему-то научиться. Это очень важно. Зимой на поле боя будет сложнее. Украинские войска имеют свой народ за плечами, а россияне недостаточно оснащенные, неготовые и необученные, будут вынуждены противостоять сильным атакам украинской армии», - отметил Ходжес.

По мнению военного эксперта, украинские войска будут продолжать давить и получать успехи, но это будет немного медленнее и тяжелее.

«Погода может повлечь затруднения для дронов. Но все будут при одних погодных условиях, однако украинская армия будет более подготовленной и более эффективной в преддверии зимы», - отметил Ходжес.

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