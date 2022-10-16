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Белковский: Если к Путину прислонить батарею - он потечет

  • 16.10.2022, 10:59
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Белковский: Если к Путину прислонить батарею - он потечет

Проблемы главы РФ видны прямо «на его лице».

То, что президент России Владимир Путин активно делал различные косметологические процедуры, свидетельствует о явной боязни старости.

Делать косметологические процедуры главу РФ научил экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, рассказал российский политолог Станислав Белковский в интервью журналисту и основателю издания «Гордон» Дмитрию Гордону.

«...Ну, на лице у него (у Путина - ред.) разные проблемы. Поскольку мы знаем его склонность к косметологическим процедурам. Да, конечно, этому его научил его друг - Сильвио Берлускони. Но понятно, что все эти ботоксы и прочее - явное проявление страха старости. Скажем так, это не очевидное решение - использовать косметологические разные вещи, в таких объемах во всяком случае», - отметил собеседник.

Эксперт также пошутил о внешности президента России: «Кажется, если к Владимиру Владимировичу прислонить батарею - он потечет…».

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