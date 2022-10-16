Россияне уже прощаются с Херсоном 1 16.10.2022, 11:03

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Каждый день происходит сжатие «котла».

Из оккупированного Херсона бегут предатели. Украинская операция за несколько недель может сильно повлиять на ход событий. Прощаются с Херсоном и сами россияне.

Об этом рассказал экономист и политолог Олег Соскин в новом выпуске программы «Аргумент».

По его словам, сейчас российские оккупанты уже понимают, что Херсон они не удержат. Ведь нет возможности перебросить туда свежих «мобиков».

«Доставлять туда снаряды, новое вооружение тяжелое невозможно... В октябре вода будет такая холодная, что не переправишься на тот берег», - отметил Соскин.

«Если сейчас начнется операция, максимум за две недели войска наши уже будут стоять под Херсоном», - уверен политолог.

Он добавил, что у оккупантов на Херсонском направлении начнутся проблемы с провизией и зимним обмундированием. Плюс у них наблюдается нехватка медикаментов.

«То есть у оккупантов фактически не остается городов с инфраструктурой. У них остался Берислав и Херсон, а все остальное - каждый день происходит сжатие», - отметил Соскин.

Кроме того, заканчиваются горяче-смазочные материалы. Также россияне не знают, что дальше будут делать с ранеными.

По словам политолога, «зеленого коридора» для россиян на Херсонском направлении не будет. Им остается одно - сдаваться в плен.

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