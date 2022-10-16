«А людей, которые в магазине разделкой занимаются, уволят?» 1 16.10.2022, 11:12

Белорусы рассказали о новых приключениях с «расчлененной» курицей.

Недавно белорусы узнали, что целая курица — это социально значимый товар, цены на который регулирует государство. А разделанная — это уже совсем другой товар, цены на него повыше. Магазинам запретили разделывать кур, а ex-press.by спросил у читателей, какую часть из «расчлененной» курицы они покупали чаще всего и устраивала ли их цена.

Наталья:

— Всегда покупала только филе в «Мартине» их собственной разделки. Сейчас не знаю, как это будет: надо будет целую курицу покупать? А людей, которые в магазине разделкой занимаются, уволят? Это тоже проблема дурацкого закона.

Татьяна:

— «Расчлененка». Я подумала, что мой муж именно этим занимается, когда сам разделывает курицу. Как он это делает прекрасно! Покупаем две-три курицы у знакомой, которая на фабрике бройлерной работает, и — по пакетикам: филе, ноги, крылья, бедра, хребты. У каждой части свое применение. Дешево и сердито. Нет такого лукашенковского дурацкого закона, который хочется выполнять.

Егор:

— Филе — на отбивные, хребет — на супы, бедра — запекать в духовке, крылья и ноги — в барбекю. Теперь, наверное, в магазинах разделывать нельзя курицу. Фабричную, разделанную, продавать будут. Считаю, это лоббирование интересов этих предприятий. Потому что в маркетах мясо было и дешевле вразвес, и качественнее. Выбрать можно было то, что нравится. А теперь, покупая курицу в упаковке, не знаешь, каким этот продукт будет.

Валентина:

— Покупала ножки, штук 10 сразу. Засыпала в пакет вместе с рисом, овощами и приправами, запекала. Было дешево и сердито, очень вкусно. Теперь я не смогу сделать это блюдо? Прелесть его была не только во вкусе, но и то, что это было реально дешево, большую семью можно было накормить.

Борис:

— Шутки шутками, но все-таки хорошо, что не запретили разделывать свиней и коров. Хотя разве мы бы удивились такой изобретательности нашей высокоинтеллектуальной власти? Нет, нас ничем не удивишь.

Читательница telegram-канала EX-PRESS.BY:

— Усе выканаўцы няправільна зразумелі гнеў начальніка. Усё пачалося з сюжэта, на якім жанчына паказвае, што купіла курыцу. А ў пакеце ня тушка, а дзве паўтушкі. І вось гэткага тавара ўжо няма ў спісе «сацыяльназначымых», а значыць, і цана на яго можа павышацца (па той жа прычыне малако новай тлустасьці).

Але на ўсякі выпадак ужо і бёдры-крылы не прадаюць.

Дарэчы, сюжэт пра паўтушку быў на такім канале, які нам глядзець нельга. А ён, бачыш ты, глядзіць няправільныя навіначкі.

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