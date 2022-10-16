закрыть
16 октября 2022, воскресенье, 11:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинцы собрали $50 тысяч на пленение Гиркина

1
  • 16.10.2022, 11:21
Украинцы собрали $50 тысяч на пленение Гиркина

Активисты заявили, что готовы «купить» военного преступника.

Активист-волонтер Сергей Стерненко, лидер группы «Антитела» Тарас Тополя, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, теннисист Сергей Стаховский и военный Валерий Маркус пообещали $50 тыс. тому, кто возьмет в плен террориста-пропагандиста Игоря Гиркина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом блогеры написали в соцсетях.

В телеграмм-канале Гиркина было опубликовано его фото в военной форме.

На информацию о том, что Гиркин ушел воевать в составе добровольческого батальона, отреагировал волонтер Сергей Стерненко. Активист пообещал $10 тыс. из своих сбережений тому, кто возьмет Гиркина в плен.

Лидер группы «Антитела» Сергей Тополя решил удвоить цену за Гиркина и присоединился к предложению Стерненко.

«Добавлю еще $10 тыс. собственных сбережений, кто возьмет Гиркина в плен живым. Он еще по «боингу» должен дать показания», - написал Тополя.

После этого к флешмобу присоединился главный сержант 47-го штурмового полка Валерий Маркус. Цена выросла до $30 тыс.

После 22:00 к флешмобу решили присоединиться глава Луганской ОВА Сергей Гайдай и теннисист Сергей Стаховский. Сумма выросла до $50 тыс.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников
Откладывать уже некуда, пора
Откладывать уже некуда, пора Ирина Халип
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа Богдан Яременко
Солдаты выбирают белый флаг
Солдаты выбирают белый флаг Владимир Халип