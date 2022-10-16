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ВСУ выбивают армию РФ из Запорожской области

  • 16.10.2022, 11:30
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ВСУ выбивают армию РФ из Запорожской области
Фото: AP

Уничтожены склады, комплексы С-300 и 200 солдат врага.

На днях украинские военные поразили 7 позиций оккупантов, уничтожив российскую технику, в том числе четыре комплекса С-300, и живую силу врага.

Об этом сообщает в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Вооруженные Силы Украины продолжают готовить Запорожскую область к полному освобождению от рашистов», - написал он.

По его словам, только в последние дни:

неподалеку от Гуляйполя уничтожен склад боеприпасов и ранены более 20 оккупантов;

в Токмаке уничтожены 10 единиц военной техники и ранены до 40 военнослужащих;

в Пологах - до 30 раненых оккупантов;

в Каменце-Днепровской уничтожены 7 единиц военной техники и ранены около 40 военнослужащих противника;

количество погибших, которые оккупанты пытаются тщательно скрыть, уточняется;

в районах населенных пунктов Орехов, Конские Роздоры и Токмак, поражено около 100 оккупантов. Среди них более 25 только что мобилизованных;

в районе населенного пункта Бердянск уничтожено 4 комплекса С-300.

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