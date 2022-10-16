ВСУ выбивают армию РФ из Запорожской области
- 16.10.2022, 11:30
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Уничтожены склады, комплексы С-300 и 200 солдат врага.
На днях украинские военные поразили 7 позиций оккупантов, уничтожив российскую технику, в том числе четыре комплекса С-300, и живую силу врага.
Об этом сообщает в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.
«Вооруженные Силы Украины продолжают готовить Запорожскую область к полному освобождению от рашистов», - написал он.
По его словам, только в последние дни:
неподалеку от Гуляйполя уничтожен склад боеприпасов и ранены более 20 оккупантов;
в Токмаке уничтожены 10 единиц военной техники и ранены до 40 военнослужащих;
в Пологах - до 30 раненых оккупантов;
в Каменце-Днепровской уничтожены 7 единиц военной техники и ранены около 40 военнослужащих противника;
количество погибших, которые оккупанты пытаются тщательно скрыть, уточняется;
в районах населенных пунктов Орехов, Конские Роздоры и Токмак, поражено около 100 оккупантов. Среди них более 25 только что мобилизованных;
в районе населенного пункта Бердянск уничтожено 4 комплекса С-300.