Водительница троллейбуса из Минска стала звездой TikTok

Водительница троллейбуса из Минска стала звездой TikTok12
- 16.10.2022, 11:37
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За это ее уже вызвали к начальству.
TikTok не только дает раскрыться молодым людям, но и помогает транслировать свою боль минскому водителю троллейбуса Инне. Она постит короткие видео, где учит людей правильному поведению в общественном транспорте и смеется над повседневностью — ролики собирают немало просмотров. Правда, недавно ее за это вызвали к начальству.
В одном из своих «профессиональных» видео женщина показывает, что не нужно стучать в окошко водителя, если хотите приобрести талончик. Она отмечает, что водитель видит пассажиров и продаст билет во время остановки.
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Также Инна рассказывает, как правильно стоять в общественном транспорте, что не нужно держать дверь троллейбуса для других пассажиров и как быть, если ты уснул в транспорте и проехал свою остановку.
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Некоторые поучительные ролики белоруски набирают сотни тысяч просмотров. Например, этот.
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С чувством юмора у минчанки тоже неплохо. Она использует различные веселые маски и снимает с ними видео в троллейбусе
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Также женщина в своем аккаунте рассказывает про условия работы и зарплаты водителей («на жизнь хватает», — уверяет). Но на видео пару дней назад Инна призналась, что последние ее публикации вызвали жалобы, и ее вызвало начальство.
«К сожалению, больше видосиков интересных-прикольных по поводу работы не будет. Меня вызвало руководство, я получила нагоняй из-за многочисленных жалоб, которые сегодня были», — отметила она.
@inna.1981 #ухожу #простите #недоброжелатели ♬ оригинальный звук - Инна
Но продолжает радовать подписчиков.
На аккаунт водителя Инны в TikTok подписано более 4,5 тысячи пользователей. В целом, после просмотра профиля складывается впечатление, что Инна очень любит свою профессию и троллейбус.