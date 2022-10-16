Водительница троллейбуса из Минска стала звездой TikTok 12 16.10.2022, 11:37

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За это ее уже вызвали к начальству.

TikTok не только дает раскрыться молодым людям, но и помогает транслировать свою боль минскому водителю троллейбуса Инне. Она постит короткие видео, где учит людей правильному поведению в общественном транспорте и смеется над повседневностью — ролики собирают немало просмотров. Правда, недавно ее за это вызвали к начальству.

В одном из своих «профессиональных» видео женщина показывает, что не нужно стучать в окошко водителя, если хотите приобрести талончик. Она отмечает, что водитель видит пассажиров и продаст билет во время остановки.

Также Инна рассказывает, как правильно стоять в общественном транспорте, что не нужно держать дверь троллейбуса для других пассажиров и как быть, если ты уснул в транспорте и проехал свою остановку.

Некоторые поучительные ролики белоруски набирают сотни тысяч просмотров. Например, этот.

С чувством юмора у минчанки тоже неплохо. Она использует различные веселые маски и снимает с ними видео в троллейбусе

Также женщина в своем аккаунте рассказывает про условия работы и зарплаты водителей («на жизнь хватает», — уверяет). Но на видео пару дней назад Инна призналась, что последние ее публикации вызвали жалобы, и ее вызвало начальство.

«К сожалению, больше видосиков интересных-прикольных по поводу работы не будет. Меня вызвало руководство, я получила нагоняй из-за многочисленных жалоб, которые сегодня были», — отметила она.

Но продолжает радовать подписчиков.

На аккаунт водителя Инны в TikTok подписано более 4,5 тысячи пользователей. В целом, после просмотра профиля складывается впечатление, что Инна очень любит свою профессию и троллейбус.

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