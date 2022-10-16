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«У нас зеков привезли из тюрьмы, а мы сидим, как заградотряд»

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  • 16.10.2022, 11:44
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«У нас зеков привезли из тюрьмы, а мы сидим, как заградотряд»

Оккупант раскрыл схему, как Россия избавляется от бегущих с фронта солдат.

На позициях российских оккупантов в Украине действует многоуровневая система ликвидации солдат, которые пытаются бежать с фронта. Так, призванных на войну в Украину заключенных при попытке отступления убивают рядовые солдаты, а тех - специальные отряды, которые караулят дезертиров у них же за спиной.

Об этом сообщается в перехваченном СБУ разговоре российского оккупанта.

«У нас зеков привезли из тюрьмы. Их куда-то завели вперед-вперед. А мы сидим, как заградотряд: если кто назад побежит - замочим. У нас так поставлено: то есть, мы сидим вторые, охраняем первых, сзади нас еще линия. Туда тоже не вернешься. То есть, убежать нереально - свои пристрелят», - жалуется оккупант.

Он жалуется своей жене, что «по документам» он вообще не должен быть на войне - ведь по плану сейчас должен быть на учениях.

«Ребята звонили вот в этот ваш комитет конченный. Нас, говорит, в Украине нету, представляешь? Мы на обучении!» - объясняет россиянин.

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