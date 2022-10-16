Медики назвали кашу, которая является лучшей защитой от онкологии 7 16.10.2022, 11:51

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Она также полезна для здоровья сердца.

Белый рис в качестве гарнира употреблять часто не рекомендуется, поскольку в нем содержится множество углеводов, которые повышают уровень сахара в крови. А вот бурый рис, напротив, чрезвычайно полезен и может присутствовать в вашем рационе хоть каждый день.

Об этом пишет портал Food News (перевод — cursorinfo.co.il).

Специалисты отмечают, что именно эта каша в качестве гарнира способствует снижению риска развития злокачественных новообразований и заболеваний сердца.

Все дело в том, что в составе бурого риса содержится большое количество селена и магния, предотвращающих накопление холестерина в артериях, которое провоцирует развитие сердечно-сосудистых патологий. Также продукт содержит белки, основные минералы и клетчатку, важную для хорошей работы кишечника.

Новые исследования подтверждают значительный потенциал коричневого риса в области снижения риска онкологических заболеваний, например, рака толстой кишки и груди. Важную роль в этом играют его антиоксиданты, существенная концентрация минерала селена, констатируют ученые.

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