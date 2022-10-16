Последствия стрельбы на полигоне под Белгородом показали на фото 15 16.10.2022, 12:19

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Опубликованы кадры массовой бойни мобилизованных РФ.

Российский пропагандист Анатолий Шарий опубликовал фото из полигона в военной части на Белгородщине, где накануне произошла стрельба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Шария.

«Фото с полигона, где граждане (по информации, Узбекистана) расстреляли сослуживцев. Наш источник: «они пришли в военкомат, сказали «хотим Родину защищать, помогать». Им выдали оружие, отправили в часть, четыре дня они были там, затем на огневых (тренировках. – Ред.) начали всех стрелять. Постреляли 28 человек, офицер на огневой, снайпер – убил их», - пишет пропагандист.

Как сообщалось, в результате стрельбы официально 11 убитых, 15 раненых российских оккупантов.

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