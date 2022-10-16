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На автобусной остановке в Минске провели странный эксперимент

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  • 16.10.2022, 12:36
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На автобусной остановке в Минске провели странный эксперимент

Его могут повторить и по всему городу.

На одной остановке в Заводском районе Минска появилось покрытие из брусчатки, на другой — из бетона. Как объяснили агентству «Минск-Новости» в районном «Ремавтодоре», это пилотный проект для разработки технологии, препятствующей проседанию дорожного покрытия в жару.

Работы на остановках выполнялись силами предприятия «Гордорматериалы» и закончились к сентябрю, рассказал заместитель директора — главный инженер предприятия Владимир Павлович.

По его словам, колейность, т. е. деформация дорожного покрытия, образуется на проезжей части возле остановок в жаркое время года. Обычно она устранялась с помощью асфальтобетона повышенной деформационной устойчивости, однако, как показала практика, в сильную жару, при +30 и выше, не выдерживает и эта технология.

Для проведения эксперимента выбрали остановочные пункты «Кольцевая дорога» (улица Герасименко) и «Автостанция «Автозаводская» (улица Машиностроителей) в Заводском районе. Там было выполнено мощение карманов остановок: на Герасименко — из брусчатого камня, на Машиностроителей — из бетона.

— Теперь осталось наблюдать: ближайший зимний и летний периоды покажут устойчивость обоих покрытий. В случае успеха новые технологии (или какая-то одна из них) могут быть применены по всему городу, — пояснил Павлович.

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