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Российские чиновники начали массово увольняться после гибели на фронте работника мэрии Москвы

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  • 16.10.2022, 12:33
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Российские чиновники начали массово увольняться после гибели на фронте работника мэрии Москвы

Мобилизация в РФ «трещит по швам».

По всей территории России продолжается частичная мобилизация населения. Недавняя громкая смерть молодого депутата, которого отправили на фронт, вызвала испуг и панику у чиновников призывного возраста.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

После этого случая они начали массово увольняться. Вероятно, что провалы российской мобилизации в скором времени заставят Путина остановить ее.

Мобилизация Путина «трещит по швам»

Провалы российской мобилизации невозможно не заметить. Мужчины готовы сделать все, чтобы избежать призыва и отправки на фронт в Украину.

Жесткая критика русского призыва становится для россиян обычным делом. К примеру, недавно депутат Госдумы России Максим Иванов обвинил военкоматы в Свердловской области в том, что там «гонятся не за качеством, а за количеством».

Комиссары спешат, ведь хотят поскорее закрыть призывные квоты. Поэтому часто «могилизируют» мужчин без боевого опыта.

Институт изучения войны, ссылаясь на российские СМИ, сообщает, что в России погиб 28-летний руководитель департамента правительства Москвы. Его мобилизовали 23 сентября, а уже 10 октября он погиб в Украине.

Россиян возмутила эта ситуация, ведь депутат не имел боевого опыта и поэтому просто стал «пушечным мясом». Эта громкая смерть стала причиной того, что российские госчиновники начали активно увольняться.

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