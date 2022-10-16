Китай неожиданно призвал своих граждан немедленно покинуть Украину 14 16.10.2022, 12:50

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Министерство иностранных дел объяснило это «сложной ситуацией с безопасностью».

Китай рекомендовал своим гражданам срочно уехать из Украины «в связи со сложной ситуацией с безопасностью». Об этом со ссылкой на пресс-релизы китайского МИД и посольства Китая в Киеве пишет газета China Daily.

Гражданам также посоветовали усилить меры безопасности и немедленно связаться с дипломатическими представительствами в Украине, чтобы оставить сведения о себе. Тем, кто захочет эвакуироваться, обещают помощь.

До этого подобный призыв к своим гражданам Китай, как и другие государства, делал после российского вторжения в Украину. 7 апреля Пекин сообщил об эвакуации большинства китайцев. До начала войны в Украине находились около 6 тысяч граждан КНР.

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