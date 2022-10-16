Ученые: Выросшие у воды дети становятся более здоровыми во взрослом возрасте 1 16.10.2022, 13:09

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Исследование провели на основании данных из 18 стран.

Новое исследование ученых из Университета Эксетера, Англия, на основе данных из 18 стран показало: взрослые люди со стабильным психическим здоровьем чаще сообщают о моментах из детства, когда они играли вблизи реки, озера или моря, которые ученые называют общим словом «голубые пространства» (blue spaces). Так, все больше данных говорит о том, что созерцание зеленых насаждений и голубых пространств связано со снижением стресса и хорошим психическим здоровьем в будущем, пишет Techinsider.

Отдых на море и в лесу

Данные для исследования поступили из Международного опроса BlueHealth (BIS), перекрестного исследования, координируемого Европейским центром окружающей среды и здоровья человека Эксетерского университета. В новом анализе использовались данные более 15 000 человек из 14 европейских стран, а также из Гонконга, Канады, Австралии и США.

Респондентов попросили вспомнить свой опыт у «голубых пространств» в возрасте от 0 до 16 лет: как часто они посещали их, насколько они были местными и насколько комфортно их родители/опекуны чувствовали себя, а также недавние контакты с зелеными и «синими зонами» за последние четыре недели и общее психическое здоровье за последние две недели.

Валерия Витале, ведущий автор и кандидат наук в Римском научном университете рассказывает — «В контексте все более технологического и индустриализированного мира важно понять, как детские впечатления от природы связаны с благополучием в дальнейшей жизни. Наши результаты показывают, что формирование знакомства и уверенности в "синих пространствах" и вокруг них в детстве может стимулировать особый вид радости».

Полезный отдых для детей и взрослых

Доктор Линн Мартин, соавтор и научный сотрудник Европейского центра окружающей среды и здоровья человека при Эксетерском университете, объяснила — «Места у водных источников могут быть опасны для детей, и родители правы, проявляя осторожность. Но наше исследование показывает: поддержка детей, чтобы они чувствовали себя комфортно на побережье, а также развитие навыков плавания могут иметь ранее непризнанные преимущества для всей последующей жизни».

В свою очередь, доктор Мэтью Уайт, соавтор и старший научный сотрудник Венского университета, добавил - «Нынешнее исследование дополняет наше растущее осознание в необходимости местных органов, контролирующих градостроительство, для здорового умственного и физического развития наших детей».

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