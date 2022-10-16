В российском Белгороде раздались громкие взрывы в районе аэропорта

В российском Белгороде раздались громкие взрывы в районе аэропорта5
- 16.10.2022, 13:08
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Сообщается о 16 мощных ударах.
В российском Белгороде, около 11 утра, прогремело около 16 взрывов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание «Московский Комсомолец».
Как отмечают корреспонденты издания, в домах в результате взрывов дрожали стекла, а в автомобилях срабатывали сигнализации.
Некоторые из взрывов были очень громкими.
Как сообщает губернатор области Вячеслав Гладков, согласно предварительным данным известно о двух раненых.
Очевидцы заявляют о прилетах в области местного аэропорта.