В российском Белгороде раздались громкие взрывы в районе аэропорта 5 16.10.2022, 13:08

7,032

Сообщается о 16 мощных ударах.

В российском Белгороде, около 11 утра, прогремело около 16 взрывов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание «Московский Комсомолец».

Как отмечают корреспонденты издания, в домах в результате взрывов дрожали стекла, а в автомобилях срабатывали сигнализации.

Некоторые из взрывов были очень громкими.

Как сообщает губернатор области Вячеслав Гладков, согласно предварительным данным известно о двух раненых.

Очевидцы заявляют о прилетах в области местного аэропорта.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».