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В российском Белгороде раздались громкие взрывы в районе аэропорта

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  • 16.10.2022, 13:08
  • 7,032
В российском Белгороде раздались громкие взрывы в районе аэропорта

Сообщается о 16 мощных ударах.

В российском Белгороде, около 11 утра, прогремело около 16 взрывов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание «Московский Комсомолец».

Как отмечают корреспонденты издания, в домах в результате взрывов дрожали стекла, а в автомобилях срабатывали сигнализации.

Некоторые из взрывов были очень громкими.

Как сообщает губернатор области Вячеслав Гладков, согласно предварительным данным известно о двух раненых.

Очевидцы заявляют о прилетах в области местного аэропорта.

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