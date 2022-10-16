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Залужный показал силу и мощь украинских воинов в эффектном видео

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  • 16.10.2022, 13:22
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Залужный показал силу и мощь украинских воинов в эффектном видео
Валерий Залужный
Фото: ВСУ

Работает «Культурный десант».

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал видео, в котором показал силу украинской армии. С начала полномасштабной войны в Украине на защиту государства стали люди разных профессий, имеющих единственную цель – защитить от агрессора родную землю.

Сюжет с яркими кадрами работы ВСУ опубликован в Telegram Главнокомандующего. Он отметил, что находящиеся на военной службе художники объединились в «Культурный десант» и поддерживают психологическое обеспечение и высокий боевой дух украинских воинов.

В частности, в ряды Вооруженных сил присоединился известный украинский рэп-исполнитель Ярмак. Он отметил, что кроме основной работы – выбивать российских оккупантов из Украины, имеет и другую, не менее важную. Исполнитель пишет песни, в которых распространяет правильные месседжи о нынешних событиях в Украине.

Он рассказал, что вместе с проектом «Культурный десант» ездит с концертами на боевые позиции, где поддерживают морально украинских бойцов, часто опустошенных и уставших от войны – такая музыкально-психологическая работа крайне важна, поскольку поддерживает боевой дух наших воинов.

Напомним: ранее Ярмак перепел свой культовый хит 22 («Моя страна не упадет на колени»), ставший гимном «Евромайдана» 2014 года. Обновленный трек получил название «Моя країна» и зазвучал на украинском языке. В нем музыкант несколько изменил текст, актуализировав его под реалии полномасштабной войны против России.

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