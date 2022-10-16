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«Погода зимой по ощущениям похожа на бабье лето в Беларуси»

  • 16.10.2022, 13:30
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«Погода зимой по ощущениям похожа на бабье лето в Беларуси»

Белорусские айтишники рассказали о жизни в Австралии.

Журналисты devby.io поговорили с белорусами, живущими на солнечном континенте в Австралии.

Project Manager с 10-летним опытом Сергей и технический писатель Вероника переехали в Австралию, в Мельбурн, в конце октябре прошлого года по приглашению работодателя. Спустя почти год жизни ребята поделились особенностями быта на «кажется, самом спокойном сейчас и солнечном континенте».

— Мы успели открыть визы еще до пандемии, и тогда их сделали неожиданно для нас быстро, поэтому мы стали спешно закрывать дела в Беларуси и собирать чемоданы. Но тут случилась пандемия, самолеты в Австралию практически не летали, билетов не было на полгода вперед. Только в конце 2021-го нам все-таки удалось поймать два последних билета по цене намного дороже обычной и долететь до Мельбурна.

Общие впечатления

— Мельбурн и Сидней — самые популярные города для иммиграции, как внешней, так и внутренней. Это столицы двух самых густонаселенных штатов, где сконцентрирован бизнес, ИТ-компании и университеты. Сидней напоминает больше Нью-Йорк, где все куда-то торопятся. Мельбурн — более спокойный, расслабленный и зеленый город. Насчет опасных пауков и змей: в городских условиях их почти невозможно встретить. В дикой природе — вероятность больше, особенно в центральной и северной части Австралии. Мы живем на юге, и еще ни разу за целый год не видели ни огромных пауков, ни змей.

Сейчас в Австралии конец зимы, которая начинается примерно с конца мая. В июне–июле в Мельбурне всего 9-13 градусов тепла, часто идут дожди и иногда выглядывает солнце.

Погода зимой по ощущениям похожа на бабье лето в Беларуси в октябре. Снега в городе и на побережье здесь не бывает — только если поехать вглубь континента.

А в летние и весенние месяцы, то есть с ноября по март, тут в среднем приятные +25, хотя бывает и все +35. Про Мельбурн говорят, что у него бывает «четыре сезона в один день»: выходя из дома летом в шортах, лучше взять с собой и зонтик, и куртку.

В Австралии своя валюта — австралийский доллар (AUD). На начало сентября 1 USD = 1.48 AUD.

Попугаи разных видов живут прямо в городе. Фото: предоставлено героями публикации.

Когда во время локдауна все сидели по домам, то смотрели больше обычного телевизор и читали новости — многие знают про Беларусь, что происходило последние годы.

Общую ментальность австралийцев нельзя определить — здесь слишком много национальностей.

По статистике каждый второй житель Австралии имеет хотя бы одного родителя, который родился в другой стране, а трое из десяти жителей — приехали сюда сами. Мультикультурность здесь во всем: от множества вариантов английского до кухонь десятков стран мира на одной прогулочной улице.

Но можно сказать, что большинство жителей Австралии — жизнерадостные, очень дружелюбные и счастливые. Они редко куда-то спешат. Люди всегда готовы помочь, поболтать, подружиться.

А еще меня впечатлило, насколько тут все компьютеризировано: все онлайн, через приложения, даже государственные услуги. Пусть иногда с точки зрения человека из ИТ есть вопросы к тому, как они работают. Все твои личные данные хранятся онлайн. Наличными за все время я расплачивалась может один раз: и на рынке, и в пустыне в кафе будет терминал.

А еще в Австралии не ставят штампов на въезд и выезд из страны, у нас в паспорте нет австралийской визы — она электронная. В аэропорту ты сам печатаешь свой багажный талон в автомате и сдаешь багаж тоже автомату — никаких стоек регистрации.

Аренда квартиры в Мельбурне

— Когда мы прилетели в Мельбурн, все еще действовали ограничения, связанные с пандемией. Поэтому все они повлияли на поиск квартиры: для нас он был стрессовый, поскольку конкуренция была большая и мы многого не знали. При аренде квартиры или дома заключается контракт с одним «но»: в случае преждевременного выселения ты должен компенсировать арендодателю убытки за время, оставшееся по договору. Иногда этого можно избежать, но нужно обсуждать все детали с агентом заранее.

Хорошую квартиру по хорошей цене непросто найти, и на поиск может уйти от месяца до трех. Часто для просмотра квартиры, свободной для аренды, есть определенные часы, когда она открыта и все потенциальные арендаторы толпой приходят на нее посмотреть. Иногда можно договориться прийти отдельно.

После осмотра квартиры ты подаешь заявку через сайт, включая документы о трудоустройстве, кредитную историю, историю съема жилья, и если ты понравишься владельцу квартиры и агенту, они тебя одобрят, то можно заключать договор. Мы не имели никакой истории, поэтому наш поиск был достаточно утомительный.

Здесь принято измерять стоимость аренды за неделю, а не за месяц (платишь ты все равно раз в месяц, как везде). Квартира с двумя спальнями и гостиной за неделю стоит от 400 до 600 AUD (от 270 до 400 USD) в зависимости от района и удаленности от центра.

В новых квартирах чаще всего будут большие окна в пол и рабочий остров на кухне, который разделяет кухню и гостиную. В новых домах принято иметь такое же количество санузлов, сколько и спален. В старых домах, построенных более 10 лет назад, такое не встретишь. А вообще тут любят жить в доме, чтобы он был с небольшим садом и зоной для барбекю. По стоимости они обычно не сильно дороже квартиры.

Сдается жилье в Австралии почти пустым: самостоятельно надо покупать и мебель, и технику. У нас при заезде в квартиру была только кухня, плита и встроенная посудомойка.

Коммунальные платежи у нас состоят в основном из оплаты за электричество: за месяц набегает около 150-180 AUD (101-121 USD).

Сейчас литр бензина стоит 1,7 AUD (1.14 USD). Подержанную машину можно купить за 5 тысяч AUD (около 3,8 тысяч USD) возрастом 10 лет с пробегом чуть более 20 тысяч (если повезет, чаще — все-таки больше), и она будет в хорошем состоянии, потому что машину используют тут часто только в магазин за покупками и для поездок к родственникам.

Сколько стоят продукты в Австралии

— Продуктами мы закупаемся раз в неделю, и на семью из двух человек уходит примерно 200 AUD (135 USD) в супермаркете. В корзину кладем что-то из мяса, рыбы, овощи, фрукты, шоколад. Также часто покупаем что-то из продуктов на рынках и в специальных лавках, например, овощных.

Хлеб стоит 4 AUD (2,7 USD), свежеиспеченный в пекарне — от 6 AUD и больше (от 4 USD). Два стейка из обычной говядины стоят 16-18 UAD (11-12 USD).

Самое распространенное мясо тут — говядина и баранина. Курица есть, но едят ее меньше, чем в Беларуси. А еще вы нигде здесь не найдете замороженного мяса или рыбы — все всегда только свежее.

Французские и итальянские сыры привозят из Европы, поэтому они тут дороже, чем местные. Но мы уже привыкли к местному австралийскому, он тоже очень вкусный — например, бри будет стоить около 10 AUD (почти 7 USD) за обычный небольшой кусок.

Иногда мы ходим в простой итальянский ресторан у дома, ужин с двумя блюдами, двумя закусками и двумя бокалами вина тут обходится нам в 120 AUD (81 USD). В более популярном, туристическом месте можно заплатить до 300 AUD (200 USD) за похожий набор на двоих. Американо стоит в районе 4-5 доллара (2-2,5 USD).

Здравоохранение

— По прилету в Австралию на руках должна быть частная медстраховка. За нее начинаешь платить в день пересечения границы. На семейную пару страховка со средним набором опций услуг выходит около 400 AUD в месяц (270 USD). Страховка покрывает только часть расходов при обращении в медучреждение — 60-80% в зависимости от услуг. А некоторые услуги могут быть бесплатными или идти бонусом.

Лечение в больнице (амбулаторный стационар) страховка покрывает полностью. Но может распространяться и на такие услуги, как лечение у остеопата и даже акупунктуру, услуги психотерапевта и психиатра. Например, сеанс у остеопата стоил 100 AUD (68 USD), из которых страховка покрыла около 75 AUD.

Из-за ковида тут большая нехватка врачей, поэтому нам рассказывали знакомые, что можно провести пару часов в приемном покое больницы. К узкому специалисту записываешься заранее, за одну-две недели, короче, как повезет.

Доходы и налоги в Австралии

— Айтишники никак особо не выделены в Австралии: они такие же специалисты с высшим образованием, как и другие. Твоя зарплата будет зависеть от опыта и навыков, и получать ты будешь от 80 до 150 тысяч AUD (55 до 102 тысяч USD) в год в среднем (брутто). Зарплата обычно выплачивается каждые две недели.

В Австралии прогрессирующая налоговая ставка: например, зарабатывая 120 тысяч год AUD (брутто), на налоги ты отдашь 30% дохода. Средний доход технического специалиста с высшим образованием — 80-100 тыс AUD (54 — 68 тыс USD) в год.

Минусы:

Общий уровень цен. Все, что импортное, завозится либо по морю, либо по воздуху, и цена за такую логистику сказывается на кошельке покупателя.

Технические новинки тут появляются с опозданием. Например, приставку Play Station 5 достать сложно в свободной продаже. Или продукты Apple тут дороже, чем в США или Европе. Например, Iphone 13 Pro стоит 2200 AUD (1500 USD).

Отсутствие центрального отопления. Нельзя прийти после работы в теплую квартиру. Приходится ждать, пока кондиционер надует теплый воздух за 30-40 мин. Мы решили эту проблему покупкой умного обогревателя.

Язык. Даже с уровнем C1 первое время придется адаптироваться к австралийским особенностям и произношению.

Расстояние. Сейчас на дорогу на европейский континент надо потратить четыре дня (туда-назад), и несколько тысяч долларов на билеты. То есть, чтобы съездить в Минск, надо взять полноценный отпуск на недели три. И если к дороге можно морально подготовиться, то к долгой разлуке с родными и друзьями — нет.

А закончить хочется плюсами:

— В этом минусе — в расстоянии — есть сейчас и плюс: Австралия находится далеко ото всех горячих событий, и хоть люди в нашем окружении здесь все знают, но меньше об этом говорят — тут другие проблемы (например, выборы премьер-министра и наводнения в соседнем штате). Поэтому нам, наверное, немного легче.

Связанный с первым плюс: так как это страна мигрантов и приезжих по работе со всех стран мира, здесь нет никакой напряженности из-за цвета твоего паспорта.

Самый главный плюс — в Австралии шикарная природа, и здесь есть все: океан, горы, леса, пустыни, деревни и небоскребы. Много дикой природы, до которой легко добраться на машине. Каждые выходные ты можешь менять ландшафт и путешествовать, а до океана от нашего дома — пару станций метро.

Путешествия внутри страны очень доступны: билеты на самолет стоят чуть дороже билетов в театр. Это похоже на маршрутки, где нет никаких проверок и никакого комфорта — похоже на европейские лоукосты.

Еще тут растут все фрукты и овощи, много фермерских хозяйств.

Сейчас для нас этот переезд — больше как приключение. Рано говорить, довольны мы или нет, но плюсов пока больше, чем минусов. Возможно, это лучшее место, чтобы переждать период турбулентности в мире.

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