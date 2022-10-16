Пятрас Ауштрявичюс: Для Москвы наступает интересное время, пусть готовятся 4 16.10.2022, 13:34

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Пятрас Ауштрявичюс

Процесс запущен.

На днях Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой российская федерация названа террористическим режимом. Таким образом, ПАСЕ стала первой международной организацией, которая на официальном уровне признала Россию государством-террористом.

Что изменится для России после принятия резолюции, станет ли этот акт началом массового признания РФ страной-террористом, и какие шаги должен делать ЕС дальше - в эфире «Апостроф TV» рассказал депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

– Накануне ПАСЕ признала российский режим террористическим. Это первый случай признания этого факта на уровне такой влиятельной организации. Станет ли это началом массового признания преступности российской федерации? Или это только первые ласточки?

– Я думаю, что признание России террористическим государством со стороны Парламентской ассамблеи Совета Европы – это значимое решение. Это все-таки организация, которая объединяет 46 стран. Кстати, Россию оттуда выдворили, и по хорошей причине. Такое признание может означать, что больше стран индивидуально на национальном уровне будут признавать то же самое. Я слышал, что эстонцы уже размышляют об этом.

Это очень важно, потому что если этот статус будут признавать парламенты на национальном уровне, то он будет еще шире распространяться и иметь политическое значение. Политики будут постоянно повторять, правительство будет иметь это в виду, когда принимается решение. Процесс пошел. Это означает только одно – что Россия вообще теряет свой статус как нормального государства, если еще не потеряла его до этого.

Только у меня всегда остаются вопросы, как по этому поводу себя будут вести большие государства в Евросоюзе и в НАТО. Они еще могут думать о каких-то контактах и так далее.

Кстати, на следующей неделе мы в Страсбурге – Европарламент – будем иметь еще одну очень серьезную дискуссию, резолюцию по ситуации в Украине. Я уверен, что мы услышим много таких призывов на уровне Европарламента называть Россию государством-террористом.

– ООН не признает российскую «аннексию» территорий Украины – Генассамблея приняла соответствующую резолюцию. Какими будут юридические последствия для Украины?

– Я, кстати, был достаточно радостно настроен, когда увидел эти результаты голосования. Что это означает? 143 из 193 государств. Это значит, что три четверти мира, 75% государств признают эту территорию за Украиной. Это очень серьезный сигнал России.

Россия была очень озабочена, когда увидела вот эти цифры голосования. Посмотрите, сколько государств точно поддержали позицию России – меньше 10.

– Пять стран.

– Это значит, что это поле влияния, воздействия и взаимопонимания уменьшается. Это очень серьезный сигнал для Москвы. Я думаю, что они, наверное, анализировали эти цифры и размышляли, что дальше делать. Но на этом не надо останавливаться.

Мне не понравилось, что несколько десятков государств, особенно Средняя Азия, страны Африки, не определились. Они или не участвовали в голосовании, либо остались нейтральными по этому вопросу. Так нельзя. Я думаю, что это тоже нам не подходит, я буду поднимать этот вопрос.

Знаете, между Евросоюзом и этими государствами есть определенные договоренности. Евросоюз помогает этим государствам в сфере социально-экономического развития, а они себя ведут так, что они нейтральны по отношению к актам агрессии, терроризма и так далее. Так не может быть. Или мы плохо и не до конца говорим с этими столицами, или они ведут себя так, будто ничего не происходило. Поэтому я буду поднимать вопрос о дальнейшей помощи этим государствам. Насколько Евросоюз должен продолжать помощь этим государствам? А если продолжать, то по каким условиям? Потому что заигрываться с этим уже нельзя.

Российская агрессия против Украины – это глобальный кризис. Посмотрите, сколько разных дополнительных процессов это вызвало. Я уже не говорю об энергетике и так далее. Миграция происходит и тому подобное. Здесь надо вести себя очень обдуманно, поэтому я буду продолжать поднимать этот вопрос. Мы будем обращаться и к высокопоставленным руководителям Евросоюза. Пусть они высказывают свою позицию, потому что такая неопределенность со стороны этих столиц мне говорит о том, что надо продолжать диалог с этими государствами и услышать их позицию. В таких условиях прятать голову в песок – это более чем опасно.

– Какими будут последствия резолюции ПАСЕ для России? Речь идет о геополитических моментах, экономике. Станет ли это началом полной изоляции российской федерации, если мы говорим условно о европейских странах и всех тех, кто является участниками ПАСЕ?

– Вы очень точно определили вектор действий, который может исходить из этого признания, потому что это ведет к изоляции. Есть несколько таких примеров, когда Евросоюз и Запад называет определенные организации, политические группировки террористами. Это «Талибан», ХАМАС и так далее. С такими организациями у нас нет никаких отношений. Мы просто не поддерживаем никаких дипломатических официальных отношений. Если есть какие-нибудь, то это вызвано гуманитарной или особенной обстановкой, но это не ведет к каким-то систематическим отношениям. Это значит, что Россия получила еще один очень серьезный звонок по поводу дальнейшей изоляции.

Я думаю, что это неизбежно, и к этому надо идти. Я уже говорил на прошлой неделе на сессии Европарламента, что изоляция в сфере торговли – это неизбежно, нам надо на это идти. Полное прекращение торговых отношений с Россией неизбежно, потому что продолжать это наряду с развивающейся и продолжающейся агрессией против мирного населения Украины – это недопустимо.

Я не знаю, как правительства, которые настаивают на продолжении торговых отношений, могут объяснить себе такую ситуацию, особенно когда во второй половине дня они говорят о правах человека, о демократии и так далее. Поэтому это очень серьезный шаг по поводу дальнейшей изоляции России. Это неизбежно. И в политическом плане тоже. Надо понимать, что нам надо продолжать поиск тех решений, которые могут в дальнейшем поставить россию в более неудобное положение во всех отношениях. Поэтому мы на хорошем пути, только надо делать больше конкретных решений, которые исходят из наших устных положений.

– Мы видим, что Россия впервые начала говорить открыто, что она бьет по объектам инфраструктуры. Таким образом Россия нарушила правила и обычаи войны. Понятно, что так она делает почти восемь месяцев, но раньше в РФ такие удары называли “ударами по военным объектам”. Можно ли считать это признанием в совершении преступлений со стороны самой России? Она уже не оправдывается, не прикрывается, а откровенно заявляет, что наносит удары по тем или иным объектам критической инфраструктуры.

– Знаете, у меня такое впечатление, что Россия всегда продолжала в этом ключе агрессию против Украины. Массовые убийства в Буче, в Ирпене, в Изюме тоже подтверждают, что они принимают такие решения, несмотря на то, что это само по себе является преступлением против человечества и вообще не сопоставимо с военными кодексами и так далее.

Но я хочу сказать, какое это имеет влияние на западных политиков и на тех, кто так или иначе принимает решения. Каждый такой удар по ТЭС или по школе, по детскому садику, по жилому дому вызывает еще более критические высказывания и какое-то систематическое понимание, с кем мы все-таки имеем дело.

Я приведу хороший пример – наш высокопоставленный представитель по международной политике в Евросоюзе Жозеп Боррель. Вы помните, что год назад он даже ездил в Россию и даже старался там очень, я бы сказал, интересным образом начать какой-то диалог с лавровым. Мы помним, в какую позицию его там поставили, и как лавров издевался над Боррелем. Ему, наверное, очень после этого неприятно. Теперь если вы послушаете, что Жозеп Боррель говорит и как он описывает ситуацию - это поворот на 180 градусов. Какие факторы привели Борреля к изменению его мнения? Поведение России.

Когда ты видишь ракеты, летящие в жилой дом, не надо никаких объяснений. Само собой ясно, что это акт преступления против гуманности и так далее. Ясно, что министр войны в России является военным преступником, как и вся элита российского общества, связанная с принятием решений. Поэтому каждая ракета, которая летит не только в гражданские объекты, а вообще в сторону Украины – это выстрел себе и в спину, и в ногу со стороны России. Она не только потеряла любые цвета в лице… Во многих случаях не хочется даже смотреть в сторону этих так называемых деятелей.

Знаете наступит время, когда за это придется платить. Мы знаем, что это время придет. Поэтому, готовьтесь там в Москве.

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