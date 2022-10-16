Российские мобилизованные воруют друг у друга буржуйки и матрасы 9 16.10.2022, 13:43

2,902

Опубликовано видео из лагеря «новобранцев».

Мобилизованные из России начали делиться впечатлениями от «хороших» условий в лагерях, где их содержат перед отправкой на войну в Украину. Командование не обеспечило новобранцев ни теплой одеждой, ни буржуйками или матрасами.

Последнее, а также деньги и в общем-то все, что плохо лежит, «мобики» просто воруют друг у друга. Об этом один из них признался на видео, которое снимал для знакомого, а оно уже распространилось в сети, пишет obozrevatel.com.

На кадрах призванный в ряды путинского войска солдат ходит окутанным дымом от костров лагерем, где расположено друг у друга множество шатров. Рядом с ними разбросаны дрова, доски, трубы, сетки с картофелем и т. п.

Он говорит, что все мобилизованные там – как и он, хантыйцы (коренной многочисленный финно-венгерский народ, проживающий на севере Западной Сибири, в основном в Югре – Ханты-Мансийском автономном округе РФ. – Ред.)

«Тут все наши пацаны. Сами трубы ищем, сами пи*м, потому что иначе никак не получится. Чтобы ты понимал, сегодня мы спали с одной буржуйкой. На такую распалагу она одна н*я не поможет. Сам слышишь, какой у меня голос – капец какой просевший. Половина парней простудилась», – рассказал мобилизованный.

Он добавил, что обязательно поделится с товарищем фотографиями, на каких матрасах их заставили жить в огромных палатках. Хотя «мобики» впоследствии украли другие: где именно – в самом лагере или у людей из населенного пункта рядом, – автор ролика не уточнил.

Лишь подчеркнул, что командованию на их обеспечение и условия проживания наплевать. Поэтому они вынуждены воровать, так как «по-другому здесь прожить нельзя».

«Отойдешь от палатки – у тебя даже буржуйку украдут, не то что вещи. Вот у меня ни кроссовок, ни денег теперь нет. И как мне сказал этот заместитель ваш Комаровый: "Я тебе что, мамка-папка?..» – возмутился будущий оккупант.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».