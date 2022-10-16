Украинские военные показали, как на трофейном танке уничтожают оккупантов 16.10.2022, 13:57

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Экипажем командует «Один».

Украинские воины показали, как используют трофейный российский танк T-72Б3 против оккупантов. Его захватчики «передали» украинской армии еще полгода назад во время боев на Киевщине.

После нескольких дней ремонта вражеская техника начала работать против своих бывших владельцев. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

«Уже более 6 месяцев в прицел трофейного T-72Б3 украинские защитники следят за техникой росармии. Этот российский танк в конце февраля вместе с сотнями единиц другой техники оккупантов пытался захватить Киевщину. Но «воевал» он недолго. Украинские защитники "остановили" его и пополнили парк своей трофейной бронетехники», – отметили в МОУ.

Чтобы отремонтировать бронетехнику, которая получила незначительные повреждения в ходе боев, воинам понадобилось всего несколько дней. Еще быстрее защитники разобрались с техническими особенностями этого танка.

«За несколько дней наши воины «переобули» этот танк, заменили поврежденные гусеницы и сейчас T-72Б3 с украинским экипажем выполняет боевые задания на одном из участков фронта. По словам командира танка с псевдо «Один», у затрофеенного Т-72Б3 есть определенные технические особенности, но нашим военным понадобилось немного времени, чтобы ими овладеть, а главное – умело применять, уничтожая врага», – подчеркнули в украинском оборонном ведомстве.

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