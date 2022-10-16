Под Москвой сожгли очередной военкомат: это уже вторая атака на объект

Под Москвой сожгли очередной военкомат: это уже вторая атака на объект3
- 16.10.2022, 14:39
- 4,266
Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью прямо в окно.
В российском Щелково под Москвой ночью загорелся местный военкомат. Это уже второй по счету поджег.
Об этом пишет Baza.
Неизвестный кинул бутылку с зажигательной смесью в окно военкомата, после чего в здании случился пожар.
На опубликованных очевидцами фото видно, как из здания поднимается дым.
По данным Baza, это уже вторая попытка поджога щелковского военкомата. Первый раз нападение произошло в мае.
По данным российских СМИ, после начала мобилизации в России подожгли уже не менее 20 военных комиссариатов.