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Под Москвой сожгли очередной военкомат: это уже вторая атака на объект

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  • 16.10.2022, 14:39
  • 4,266
Под Москвой сожгли очередной военкомат: это уже вторая атака на объект

Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью прямо в окно.

В российском Щелково под Москвой ночью загорелся местный военкомат. Это уже второй по счету поджег.

Об этом пишет Baza.

Неизвестный кинул бутылку с зажигательной смесью в окно военкомата, после чего в здании случился пожар.

На опубликованных очевидцами фото видно, как из здания поднимается дым.

По данным Baza, это уже вторая попытка поджога щелковского военкомата. Первый раз нападение произошло в мае.

По данным российских СМИ, после начала мобилизации в России подожгли уже не менее 20 военных комиссариатов.

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