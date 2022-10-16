Над Минском летают военные самолеты

Над Минском летают военные самолеты12
- 16.10.2022, 14:46
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Очевидцы опознали в них боевые МиГ-31.
Минчане сообщают о полетах военных самолетов над городом, пишет телеграм-канал «Баста!».
Машины в частности видели в небе над проспектами Пушкина и Дзержинского.
Над Киевским сквером тоже слышен гул самолетов.
Читатели телеграм-канала БГМ также пишут, что уже около 40 минут над Минском летят самолеты, предположительно, двигаются в сторону аэродрома в Мачулищах. По информации проекта «Беларускі Гаюн», это истребители МиГ-31 без подвеса (пустые, без ракет).