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Над Минском летают военные самолеты

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  • 16.10.2022, 14:46
  • 14,390
Над Минском летают военные самолеты
иллюстрационное фото

Очевидцы опознали в них боевые МиГ-31.

Минчане сообщают о полетах военных самолетов над городом, пишет телеграм-канал «Баста!».

Машины в частности видели в небе над проспектами Пушкина и Дзержинского.

Над Киевским сквером тоже слышен гул самолетов.

Читатели телеграм-канала БГМ также пишут, что уже около 40 минут над Минском летят самолеты, предположительно, двигаются в сторону аэродрома в Мачулищах. По информации проекта «Беларускі Гаюн», это истребители МиГ-31 без подвеса (пустые, без ракет).

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