Пропагандисты показали «покаянное» видео с мужчиной, который «завышал цены» в Беларуси 17 16.10.2022, 14:59

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У него «замазано» лицо.

В эфире пропагандистского телеканала ОНТ показали «покаянное» видео с мужчиной, который завышал цены на товары вопреки запрету Лукашенко.

«С 8 числа повысил цены на товары, умышленно, вину свою признаю», — говорит на видео мужчина. У него замазано лицо, руки находятся за спиной.

В сюжете также говорится, что в Беларуси вскрываются все новые факты «завышения цен», проверки проводят сотрудники прокуратуры и финансовой милиции.

В пресс-службе генпрокуратуры Беларуси заявили, что в республике уже возбуждено 18 дел по фактам «необоснованного завышения цен». Четырех человек заключили под стражу, «по ряду фигурантов такой вопрос находится на рассмотрении».

Ранее Лукашенко заявил, что с 6 октября запрещает «повышать цены» в Беларуси.

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