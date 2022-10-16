Пропагандисты показали «покаянное» видео с мужчиной, который «завышал цены» в Беларуси

Пропагандисты показали «покаянное» видео с мужчиной, который «завышал цены» в Беларуси17
- 16.10.2022, 14:59
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У него «замазано» лицо.
В эфире пропагандистского телеканала ОНТ показали «покаянное» видео с мужчиной, который завышал цены на товары вопреки запрету Лукашенко.
«С 8 числа повысил цены на товары, умышленно, вину свою признаю», — говорит на видео мужчина. У него замазано лицо, руки находятся за спиной.
В сюжете также говорится, что в Беларуси вскрываются все новые факты «завышения цен», проверки проводят сотрудники прокуратуры и финансовой милиции.
В пресс-службе генпрокуратуры Беларуси заявили, что в республике уже возбуждено 18 дел по фактам «необоснованного завышения цен». Четырех человек заключили под стражу, «по ряду фигурантов такой вопрос находится на рассмотрении».
Ранее Лукашенко заявил, что с 6 октября запрещает «повышать цены» в Беларуси.