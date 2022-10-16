Эшелоны с военной техникой едут через Гомель к украинской границе 11 16.10.2022, 15:22

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иллюстрационное фото

Жители города сообщают о «новой волне».

Сегодня читатель «Флагштока» в Гомеле наблюдал новые поставки военной техники к украинской границе.

«На Мильчанском переезде под тягой БЧ прошел военный состав: 28 грузовиков, в основном это полноприводные «Камазы» и «Уралы» с тентовыми кузовами, в том числе с прицепами-тентами и прицепами-генераторами, пара тяжелых бронированных джипов, плюс товарная теплушка и три голубых пассажирских вагона. Пошли или на Полесье, или на Новобелицу», — сообщил житель Гомеля.

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