Война для России вышла на стадию стратегического цугцванга
- 16.10.2022, 15:29
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Каждый шаг Кремля лишь приближает его к поражению.
Секретарь Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что каждый шаг России в текущей войне лишь приближает ее к поражению. По его словам, о том, что война для РФ вышла на стадию стратегического цугцванга, свидетельствует целый ряд факторов.
В то же время он подчеркнул, что попытки диктатора Владимира Путина уничтожить Украину, наоборот, привели к формированию единой политической украинской нации. Об этом Данилов написал в Facebook.
Секретарь СНБО отметил, что любое действие страны-агрессора теперь усугубляет ситуацию, в которой оказался Кремль, и приближает Россию к поражению.
Данилов подчеркнул, что объявленная Путиным так называемая частичная мобилизация привела к бегству за границу сотен тысяч россиян. К тому же такие решения главы Кремля показали падение уровня поддержки войны, что, в свою очередь, вылилось в мощный фактор политической дестабилизации в РФ.
Также секретарь СНБО указал, что ответом на попытки аннексии временно оккупированных украинских областей стала беспрецедентная в истории ООН консолидация мира вокруг поддержки Украины и осуждение действий России.
Кроме того, постоянные угрозы Путина применить ядерное оружие подтолкнули структуры НАТО к полной перезагрузке и модернизации. Данилов объяснил, что Североатлантический альянс еще активнее начал перевооружение и подготовку к жесткому и немедленному ответу.
По словам Данилова, Путин получил противоположный эффект после массированных ракетных ударов по украинским городам.
«Ракетные удары рашистов по столице, городам Украины и критической инфраструктуре – ускорение принятия союзниками решения по передаче ВСУ современных систем ПВО, созданию мощной системы воздушной защиты», – написал секретарь СНБО.