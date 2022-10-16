Война для России вышла на стадию стратегического цугцванга 16.10.2022, 15:29

5,970

Алексей Данилов

Каждый шаг Кремля лишь приближает его к поражению.

Секретарь Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что каждый шаг России в текущей войне лишь приближает ее к поражению. По его словам, о том, что война для РФ вышла на стадию стратегического цугцванга, свидетельствует целый ряд факторов.

В то же время он подчеркнул, что попытки диктатора Владимира Путина уничтожить Украину, наоборот, привели к формированию единой политической украинской нации. Об этом Данилов написал в Facebook.

Секретарь СНБО отметил, что любое действие страны-агрессора теперь усугубляет ситуацию, в которой оказался Кремль, и приближает Россию к поражению.

Данилов подчеркнул, что объявленная Путиным так называемая частичная мобилизация привела к бегству за границу сотен тысяч россиян. К тому же такие решения главы Кремля показали падение уровня поддержки войны, что, в свою очередь, вылилось в мощный фактор политической дестабилизации в РФ.

Также секретарь СНБО указал, что ответом на попытки аннексии временно оккупированных украинских областей стала беспрецедентная в истории ООН консолидация мира вокруг поддержки Украины и осуждение действий России.

Кроме того, постоянные угрозы Путина применить ядерное оружие подтолкнули структуры НАТО к полной перезагрузке и модернизации. Данилов объяснил, что Североатлантический альянс еще активнее начал перевооружение и подготовку к жесткому и немедленному ответу.

По словам Данилова, Путин получил противоположный эффект после массированных ракетных ударов по украинским городам.

«Ракетные удары рашистов по столице, городам Украины и критической инфраструктуре – ускорение принятия союзниками решения по передаче ВСУ современных систем ПВО, созданию мощной системы воздушной защиты», – написал секретарь СНБО.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».