В Мексике нашли древнюю фреску с ацтекским богом алкоголя 5 16.10.2022, 15:31

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Он был нарисован в виде кролика.

Реставрируя церковь в Мексике под множественными слоями краски, рабочие обнаружили фреску с изображением бога алкоголя – он был нарисован в виде кролика.

Об этом сообщает Arkeonews.

Сообщается, что основная часть здания бывшего монастыря Рождества Христова в Тепостлане была построена в 16 веке. После того, как в регионе произошло землетрясение в 2017 году, в здании начались ремонтные работы.

Так, группа реставраторов, нанятых для ремонта основной конструкции здания, была поражена, когда заметила доиспанскую иконографию в католической церкви в Тепоцлане. По словам археологов, под слоями краски на стенах трех часовен под открытым небом археологи заметили часть красного круга. Они ожидали увидеть под слоями краски христианские изображения, но нашли древнего «бога алкоголя».

«Фреска представляет собой красный круг диаметром около метра. Внутри круга есть изображения нескольких доколумбовых изображений, в том числе топор, чималли или щит, веточка цветов и головной убор с перьями или «пенахо», который традиционно носил ацтекский аристократ», - говорится в сообщении.

Круг имел размеры 11 сантиметров в толщину и чуть более метра в диаметре. Эти размеры соответствуют размерам щита Марии XVI века, который также был расписан в часовнях Позы.

Стоит отметить, что по словам археологов, нарисованные чималли «связывают нынешнее население Тепостлана с их предками».

Тепостлан находится в мексиканском штате Морелос, к югу от Мехико, и является частью национального парка Эль-Тепостеко. Говорят, что здесь родился Кетцалькоатль, божественный пернатый змей ацтеков. Когда-то на этом месте возвышалась ацтекская пирамида Тепостеко, построенная на впечатляющей скале над городом.

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