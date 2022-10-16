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Бежал, как антилопа: в России сняли на видео яростный побег парня от полиции с повесткой

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  • 16.10.2022, 15:35
  • 12,168
Бежал, как антилопа: в России сняли на видео яростный побег парня от полиции с повесткой

Дальнейшая судьба уклониста неизвестна.

В Санкт-Петербурге мужчина безуспешно пытался сбежать от полицейских, которые пытались вручить ему повестку в военкомат. Инцидент снял на видео житель дома, стоя на балконе, сообщает «Главред».

Сообщается, что все произошло в ЖК «Ладожский парк». Увидев полицейских с повесткой, парень пустился наутек, не выпуская при этом из рук пакета. За ним погналось несколько человек. При этом парень чуть не попал под колеса автомобиля. Но в итоге его поймали.

Дальнейшая судьба уклониста неизвестна, его личность тоже.

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