Бежал, как антилопа: в России сняли на видео яростный побег парня от полиции с повесткой 14 16.10.2022, 15:35

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Дальнейшая судьба уклониста неизвестна.

В Санкт-Петербурге мужчина безуспешно пытался сбежать от полицейских, которые пытались вручить ему повестку в военкомат. Инцидент снял на видео житель дома, стоя на балконе, сообщает «Главред».

Сообщается, что все произошло в ЖК «Ладожский парк». Увидев полицейских с повесткой, парень пустился наутек, не выпуская при этом из рук пакета. За ним погналось несколько человек. При этом парень чуть не попал под колеса автомобиля. Но в итоге его поймали.

Дальнейшая судьба уклониста неизвестна, его личность тоже.

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