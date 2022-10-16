В Минобороны Украины назвали соотношение потерь украинских и российских войск 3 16.10.2022, 16:10

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Россия потеряла уже 65 тысяч своих солдат.

Соотношение потерь украинских защитников и российских оккупантов составляет около 1 до 6,5.

Об этом сообщает замминистра обороны Украины Анна Маляр в Facebook.

По словам командующего ОК «Юг» генерал-майора Андрея Ковальчука, критический предел соотношения потерь - 1 к 8. Он отметил, что после этого российская армия будет психологически «сыпаться».

Ковальчук также отметил, что оккупанты уже в достаточно сложной ситуации на юге, но расслабляться еще не время.

«Напротив — надо собрать всю нашу силу и мощь и выжимать российскую армию с нашей земли», - написала Маляр.

Напомним, что по данным Генштаба, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 300 россиян. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже 65 тысяч своих солдат.

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