В Минске выбрали «лучший» подъезд 8 16.10.2022, 16:28

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Фотофакт.

Подъезд, занявший первое место в профильном городском смотре-конкурсе, — наглядный пример инициативы и кооперации жителей, пишет minsknews.by.

В девятиэтажном доме № 26 на улице Прушинских в Лошице три подъезда. Первый из них комиссия Минского городского жилищного хозяйства признала лучшим.

Косметический ремонт, благоустройство мест общего пользования выполнили жильцы своими силами и за собственные средства. ЖЭУ как обслуживающая организация только провел процедуру приемки.

Стены окрашены в сиреневый цвет, на отдельных этажах — в разные оттенки, но в целом смотрится органично. Лестничные пролеты с одной стороны выполнены в стиле, который мастер назвала «венецианской штукатуркой». Порожки, торцы лестницы, мусоропроводы в основном салатового цвета, потолок белый. Отличительная черта интерьера — цветы и растения в вазонах, расставленные на подоконниках и межэтажных площадках. На окнах занавески. Также стены украшают репродукции картин.

Инициатор и организатор обустройства подъезда-победителя – Александр Сафонов. По его мнению, вариант, когда ремонтом и благоустройством подъезда занимаются сами жильцы, более выигрышный с разных точек зрения. Но для этого необходимо заручиться поддержкой если не всех, то большинства собственников, найти нужные аргументы, в том числе касающиеся финансовых расходов и их распределения. Так, если ремонт делает ЖЭУ, то общая сумма затрат делится пропорционально площади занимаемых квартир, а суммы к оплате вносятся в жировку. В данном случае пошли иным путем: расходы разделили поровну между всеми. По мнению собеседника, это справедливо: например, в двухкомнатной квартире может проживать одна пенсионерка, которая и выходит не так часто, а в однокомнатной — несколько работающих человек.

Александр с единомышленниками подошли к делу основательно и с соблюдением юридических нюансов. Все просчитали, разработали дизайн, провели поквартирный опрос с оформлением протокола и получили согласие большинства, заказали по умеренным ценам и в необходимых объемах материалы — грунтовку, штукатурку, краску. К последней отнеслись особенно щепетильно как в части качества, так и цветового решения.

— Сотрудники компании, у которой заказывали краску, привезли на выбор шесть образцов. Нанесли их полосками на стену, проголосовали и выбрали сиреневый цвет. Какую-то часть работ, в основном подготовительную, выполнили сами — у нас есть жильцы с руками. Остальное сделали нанятые профессиональные маляры-штукатуры. Использовали разные техники, не боялись экспериментировать. Учитывали мнение жителей каждого этажа. При этом строго соблюдали технологию работ. Также за собственные средства приобрели грязезащитные коврики и постелили их в подъезде на первом этаже и в кабине лифта, заменили при входе светильник и оснастили его акустическим датчиком. Целью было сделать качественный ремонт, исключив необоснованные затраты. По-моему, это удалось. Когда работы были выполнены только наполовину, пришли жители соседних подъездов. Посмотрели, посоветовались и тоже принялись за ремонт. Только использовали другие цветовые решения, по каким-то позициям сократили расходы, а в одном из подъездов дополнительно заменили почтовые ящики, — делится подробностями собеседник.

В номинации «Образцовый подъезд» городского смотра-конкурса жюри оценивало объекты по следующим критериям:

техническое и эстетическое состояние входной группы;

наличие элементов адресно-визуального ориентирования, досок объявлений, информационных стендов и их состояние;

участие жителей в наведении порядка и благоустройстве подъезда, применение современных методов дизайна интерьера и озеленения;

техническое состояние стен, пола, окон, осветительного оборудования, дверей;

санитарное состояние подъезда и оригинальность его оформления.

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