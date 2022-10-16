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ВСУ готовят Запорожскую область к деоккупации

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  • 16.10.2022, 16:47
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ВСУ готовят Запорожскую область к деоккупации

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

В последние дни украинские военные поразили 7 позиций оккупантов, уничтожив российскую технику, в том числе четыре комплекса С-300, и живую силу врага.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Только в последние дни недалеко от Гуляйполя уничтожен склад боеприпасов и ранены более 20 оккупантов. В Токмаке уничтожены 10 единиц военной техники и ранены до 40 военнослужащих. В Пологах — до 30 раненых оккупантов», - говорится в сообщении.

Также в Каменце-Днепровской украинские военные уничтожили 7 единиц военной техники и ранили около 40 российских военнослужащих.

«В районах населенных пунктов Орехов, Конские Роздоры и Токмак, поражено около 100 оккупантов. Среди них более 25 только что мобилизованных. В районе населенного пункта Бердянск уничтожено 4 комплекса С-300», - добавил Федоров.

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