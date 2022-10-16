Франция передаст Украине системы ПВО Crotale 2 16.10.2022, 17:07

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Также Париж готовит программу обучения для украинских воинов.

Франция пообещала направить в Украину системы противовоздушной обороны для защиты украинских городов. Также готовит программу обучения для украинских воинов.

Об этом пишет Associated Press.

Около 2 тысяч военных будут направлены во Францию, где в течение нескольких недель они будут проходить боевую подготовку, более специализированную подготовку по логистике и другим нуждам.

По словам министра обороны Себастьена Лекорня, Франция готовит отправить зенитно-ракетные батареи Crotale, которые «будут особенно полезны при воздушных бомбардировках и против них».

Как отметил министр, всего страна имеет 12 таких батарей, однако он не уточнил, сколько из них будут направлены в Украину. Он отметил, что цель состоит в том, чтобы Киев смог развернуть ПВО в течение двух месяцев, включая время на обучение военных.

Франция уже поставила 18 артиллерийских орудий Caesar и ведет переговоры о поставке еще шести. Также Париж начал изучать запрос от Киева касаемо поставок наземного ракетного вооружения.

Министр отметил, что Франция создала фонд в размере 100 миллионов евро, «который украинцы могут использовать для покупки того, что они хотят, при условии, что поставщиком является Франция». Лекорня добавил, что французская фирма, которая будет поставлять понтонные мосты, стала одним из первых получателей украинских заказов.

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