Пенсионерка из Минска передала мошенникам свои сбережения, хотя знала про такой развод
- 16.10.2022, 17:10
Говорит, что растерялась.
Пенсионерка отдала телефонным мошенникам 5300 рублей и 7800 долларов, поверив, что ее подруге нужна помощь. Об этом рассказывает телеграм-канал «Милиция Минска».
Женщина сама обратилась в РУВД. Она рассказала, что ей на домашний телефон позвонил неизвестный и заявил, что подруга пенсионерки стала виновницей ДТП. В результате якобы пострадал другой человек. Чтобы помощь подруге, пенсионерке предложили срочно оплатить лечение пострадавшему в аварии.
Пенсионерка собрала все свои сбережения — 5300 рублей и 7800 долларов — и передала их курьеру телефонных мошенников. Беседуя с сотрудниками Центрального РУВД Минска, она призналась, что знала, как мошенники обманывают пожилых, но растерялась и отдала деньги.
По заявлению пострадавшей завели уголовное дело по факту мошенничества, идет проверка.