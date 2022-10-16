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Пенсионерка из Минска передала мошенникам свои сбережения, хотя знала про такой развод

  • 16.10.2022, 17:10
Пенсионерка из Минска передала мошенникам свои сбережения, хотя знала про такой развод

Говорит, что растерялась.

Пенсионерка отдала телефонным мошенникам 5300 рублей и 7800 долларов, поверив, что ее подруге нужна помощь. Об этом рассказывает телеграм-канал «Милиция Минска».

Женщина сама обратилась в РУВД. Она рассказала, что ей на домашний телефон позвонил неизвестный и заявил, что подруга пенсионерки стала виновницей ДТП. В результате якобы пострадал другой человек. Чтобы помощь подруге, пенсионерке предложили срочно оплатить лечение пострадавшему в аварии.

Пенсионерка собрала все свои сбережения — 5300 рублей и 7800 долларов — и передала их курьеру телефонных мошенников. Беседуя с сотрудниками Центрального РУВД Минска, она призналась, что знала, как мошенники обманывают пожилых, но растерялась и отдала деньги.

По заявлению пострадавшей завели уголовное дело по факту мошенничества, идет проверка.

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