РФ ждет новый котел под Херсоном 1 16.10.2022, 17:40

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Оккупанты уже бегут из Берислава.

На Херсонском направлении у оккупантов наблюдается паника. Они уже бегут из Берислава и вывозят оттуда своих раненых. В скором времени РФ ждет новый котел, продвижение ВСУ неизбежно.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, передает УНИАН.

«Вчера у оккупантов началась паника. Наши Вооруженные силы в районе Берислава как раз начали делать очередную прожарочку оккупантам, и это такое, знаете ли, начало завершения контрнаступательных действий. Потому что Берислав и Веселое — стратегические цели... Наши ВСУ уничтожили две системы ПВО в Бериславском районе, в Каховском. И отработали очень четко авиацией. У коллаборанта Стремоусова началась паника, он начал заикаться», - отметил Хлань.

Однако главное не то, что коллаборант Стремоусов смешно заикался из-за страха. По словам советника главы Херсонской ОВА, важнее то, что после этого предатель уже мчался на машине в сторону Геническа.

«Мы понимаем, что ФСБ-шники, конечно, его оттуда вернут. И его, и Сальдо. Ну Сальдо вообще как-то интересно. Его как мумию где-то держат, потом его достают, он с почти неживым лицом что-то там рассказывает», - добавил Хлань и отметил, что Стремоусов - «клоун на побегушках»,

Рашисты и коллаборанты прекрасно понимают неизбежность наступления ВСУ. Все, что остается оккупантам — бежать.

«Вот, будем наблюдать сегодня, что же там происходит у оккупантов и коллаборантов. Паника, безусловно, паника. Они понимают, что продвижение Вооруженных сил не остановить. Деоккупация идет, с каждым днем продвигается. То есть наши Вооруженные силы от Дудчан вчера начали продвижение и как раз очень сильно «накрывали» Берислав, такая была артподготовчка. Ну, нужно понимать, что им (оккупантам - прим,) нужно убираться побыстрее, если хотят остаться живыми. То вперед, в одну дружную колонну и бежать!», - сообщил Хлань.

Также он пояснил, что будет дальше, когда ВСУ выбьют рашистов из Берислава, населенного пункта, через реку от которого находится Новая Каховка. Как отметил Хлань, оккупанты уже понимают, что не смогут удержаться, потому они вывозят своих раненых. Пока что они могут передвигаться по нескольким мостам, которые они сделали на дамбе Каховской ГЭС, однако наши ВСУ уже контролируют их огнем.

Когда защитники Украины возьмут под контроль Берислав и ГЭС, то вплоть до Дарьевки они смогут зачистить территорию от оккупантов, отметил Хлань. А за Дарьевкой уже сразу Херсон, в 20 километрах, рашисты окажутся в котле.

«То есть получается, что Херсон уже будет в кольце 20-километрового действия. И по Лиманскому направлению, от Таврийского и Потемкино... Останется только Николаевское направление, но мы там на подступах», - добавил Хлань.

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