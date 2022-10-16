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В Израиле призвали предоставить Украине военную помощь

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  • 16.10.2022, 18:01
  • 5,896
В Израиле призвали предоставить Украине военную помощь

Киеву нужна такая же помощь, которую оказывают США и НАТО.

В Израиле выступили за предоставление Украине такой же военной помощи, которую оказывают США и НАТО, на фоне информации о передачи Ираном ракет класса «земля-земля» России.

Об этом написал министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шайя в Twitter.

«Сегодня утром сообщалось, что Иран перекидывает России баллистические ракеты. Больше нет никаких сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом кровавом конфликте. Пора Украине получить также военную помощь, такую, как оказывают США и страны НАТО», - написал он.

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