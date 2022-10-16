Белый дом: Китай должен дать РФ сигнал о запрете использования ядерного оружия 10 16.10.2022, 18:33

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Джейк Салливан

Фото: AFP

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности.

Китай должен послать правительству Российской Федерации четкий сигнал о том, что Москва не должна рассматривать применение ядерного оружия против Украины.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает CNN.

«Странам, включая Китай, необходимо послать России сигнал о том, что Москва не должна рассматривать возможность применения ядерного оружия в войне против Украины», - заявил помощник президента США по национальной безопасности.

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