Госпогранслужба Украины: Ситуация на границе с Беларусью напряженная, но под контролем 4 16.10.2022, 18:36

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Украина готова дать отпор лукашистам.

В Госпогранслужбе Украины заявляют, что ситуация на границе с Беларусью пока контролируемая, изменения не зафиксированы. В то же время, разведка и соответствующие подразделения Сил обороны продолжают следить за обстановкой.

«Ситуация напряженная, однако, если говорить о линии границы, то ситуация остается полностью контролируемой. Мы не фиксируем изменений в характере действий подразделений Вооруженных сил Республики Беларусь, которые находятся на усилении границы с Украиной, ни в количественном составе, ни в характере их действий в целом», — рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона днем в воскресенье, 16 октября, сообщает «Интерфакс-Украина».

Демченко отметил, что разведка и соответствующие подразделения Сил обороны следят за ситуацией на всей территории Беларуси, поскольку РФ активно давит на Беларусь, чтобы она присоединилась к войне против Украины.

Представитель Госпогранслужбы добавил, что границе с Беларусью, как и границе с РФ, уделяется большое внимание, чтобы при необходимости дать достойный отпор врагу.

«Наша главная задача – усилить это направление. Как и границе с Россией, так и границе с Беларусью уделяется важное внимание… чтобы все силы, находящиеся на усилении этого направления, были готовы дать достойный отпор, если все же на этом направлении или повторно попытаются зайти подразделения РФ или вдруг вооруженные силы. Беларуси присоединятся к войне, потому что мы видим, что Россия активно давит на РБ», — сказал Демченко.

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