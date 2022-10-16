закрыть
16 октября 2022, воскресенье, 19:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ

  • 16.10.2022, 18:43
  • 2,614
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Россияне активно применяли авиацию и РСЗО, а ВСУ атаковали четыре вражеских ЗРК.

Российские оккупанты нанесли один ракетный и десять авиационных ударов, а также осуществили восемь обстрелов с РСЗО. А украинские защитники поразили четыре позиции зенитных ракетных комплексов захватчиков.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Ударов оккупантов подверглись районы более десяти населенных пунктов. В частности, Стрелечье и Терны Харьковской области, Павловка и Новоселка Донецкой области и Правдино и Белогорка в Херсонской области.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет. Проводится плановая ротация подразделений Вооруженных сил Беларуси, привлекаемых к охране государственной границы. При этом сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применения ударных дронов Shahed-136 с территории Беларуси.

В других направлениях захватчики совершали обстрелы:

на Северском направлении - из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Сеньковка, Гасичевка, Николаевка и Прогресс Черниговской области и Бачевск, Сосновка и Покровка Сумской области;

на Слобожанском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелечье, Огурцово, Гатище, Волчанские Хутора, Зыбино, Липцы, Заречное и Купянск-Узловой Харьковской области;

на Краматорском направлении - из танков и артиллерии вдоль линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Грековка и Белогоровка Луганской области и Заречное, Раздолевка, Серебрянка и Яковлевка в Донецкой области;

на Бахмутском и Авдеевском направлениях россияне совершали обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреляли более 25 населенных пунктов. Среди них - Свободное Поле, Времевка, Большая Новоселка, Новополь, Золотая Нива и Угледар Донецкой области и Зеленая Роща, Щербаки, Орехов и Волшебное Запорожской области.

На Южнобужском направлении под вражеский огонь попали районы более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения. В частности, Белогорка, Новоалександровка, Сухой Пруд Херсонской области и Широкое, Киселевка, Терновые Поды и Степная Долина в Николаевской области.

Кроме того, уровень морально-психологического состояния населения в приграничных районах России значительно снизился. В частности, это вызвано отсутствием медицинской помощи гражданским. По имеющимся данным, из-за мобилизации медработников и увеличения потока раненых гражданским отказывают в предоставлении медицинских услуг в больницах Белгородской области РФ.

В свою очередь, украинские защитники продолжают сдерживать захватчиков и наносить им потери в живой силе и технике.

Авиация Сил обороны в течение 16 октября нанесла более 20 ударов. Подтверждено поражение 17 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четыре позиции зенитных ракетных комплексов врага. Кроме того, украинские подразделения ПВО сбили один вражеский беспилотник.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили один командный пункт россиян.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников
Откладывать уже некуда, пора
Откладывать уже некуда, пора Ирина Халип
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа Богдан Яременко
Солдаты выбирают белый флаг
Солдаты выбирают белый флаг Владимир Халип