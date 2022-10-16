Вечерняя сводка Генштаба ВСУ 16.10.2022, 18:43

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Россияне активно применяли авиацию и РСЗО, а ВСУ атаковали четыре вражеских ЗРК.

Российские оккупанты нанесли один ракетный и десять авиационных ударов, а также осуществили восемь обстрелов с РСЗО. А украинские защитники поразили четыре позиции зенитных ракетных комплексов захватчиков.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Ударов оккупантов подверглись районы более десяти населенных пунктов. В частности, Стрелечье и Терны Харьковской области, Павловка и Новоселка Донецкой области и Правдино и Белогорка в Херсонской области.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет. Проводится плановая ротация подразделений Вооруженных сил Беларуси, привлекаемых к охране государственной границы. При этом сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применения ударных дронов Shahed-136 с территории Беларуси.

В других направлениях захватчики совершали обстрелы:

на Северском направлении - из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Сеньковка, Гасичевка, Николаевка и Прогресс Черниговской области и Бачевск, Сосновка и Покровка Сумской области;

на Слобожанском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелечье, Огурцово, Гатище, Волчанские Хутора, Зыбино, Липцы, Заречное и Купянск-Узловой Харьковской области;

на Краматорском направлении - из танков и артиллерии вдоль линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Грековка и Белогоровка Луганской области и Заречное, Раздолевка, Серебрянка и Яковлевка в Донецкой области;

на Бахмутском и Авдеевском направлениях россияне совершали обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреляли более 25 населенных пунктов. Среди них - Свободное Поле, Времевка, Большая Новоселка, Новополь, Золотая Нива и Угледар Донецкой области и Зеленая Роща, Щербаки, Орехов и Волшебное Запорожской области.

На Южнобужском направлении под вражеский огонь попали районы более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения. В частности, Белогорка, Новоалександровка, Сухой Пруд Херсонской области и Широкое, Киселевка, Терновые Поды и Степная Долина в Николаевской области.

Кроме того, уровень морально-психологического состояния населения в приграничных районах России значительно снизился. В частности, это вызвано отсутствием медицинской помощи гражданским. По имеющимся данным, из-за мобилизации медработников и увеличения потока раненых гражданским отказывают в предоставлении медицинских услуг в больницах Белгородской области РФ.

В свою очередь, украинские защитники продолжают сдерживать захватчиков и наносить им потери в живой силе и технике.

Авиация Сил обороны в течение 16 октября нанесла более 20 ударов. Подтверждено поражение 17 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четыре позиции зенитных ракетных комплексов врага. Кроме того, украинские подразделения ПВО сбили один вражеский беспилотник.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили один командный пункт россиян.

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