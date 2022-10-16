Бизнес пояснил лукашистам, куда они ведут страну через запрет на рост цен 6 16.10.2022, 19:00

3,946

Дефицит товаров, разорения и падение налогов.

Бизнес обратился к чиновникам из-за запрета на повышение цен. Так, Минский столичный союз предпринимателей и работодателей в своем письме главе МАРТ спрогнозировал, к каким последствиям может привести «заморозка» цен. Если коротко, то негатив зашкаливает: бизнес ожидает дефицит товаров, развитие серого рынка, разорения в торговле и в целом снижение налоговых поступлений в госбюджет. Напомним, с 6 октября в Беларуси ввели запрет на повышение цен на товары и услуги.

Бизнес-союз указывает властям, что управление ценами — многоуровневая комплексная задача. Напомним, что чиновники действуют во многом прямолинейно — устраивают массовые проверки торговли и заводят уголовные дела, пишет «Зеркало».

«К сожалению, действующая система ценообразования в стране пока не способна наилучшим образом обеспечить оптимальное формирование цен. Приказ остановить цены без модернизации системы управления может быть эффективно исполнен лишь в краткосрочной перспективе. Полагаться на одни нормативные акты и контроль за их исполнением — этого сегодня недостаточно. На различных сегментах потребительского рынка складывается разная ситуация, — уточняют в бизнес-союзе. — Оперативно заниматься поиском баланса интересов потребителей, поставщиков и розничной торговли по всем возникающим вопросам государство сегодня не в состоянии».

В бизнес-союзе убеждены, что «директивное ценообразование можно использовать лишь по узкому кругу вопросов».

«Чтобы были устойчивы цены на потребительском рынке, необходима, прежде всего, макроэкономическая стабильность, низкий уровень базовой инфляции и ставок по кредитным ресурсам. Пока этого в стране в 2022 году не наблюдается», — отмечают в бизнес-союзе и добавляют, что розничная торговля сталкивается сегодня с несколькими проблемными вопросами, в том числе — с высокая ставка по эквайрингу, а также высокие арендные ставки в помещениях, которые в госсобственности.

Также в бизнес-союзе заявляют, что считают нецелесообразным ограничивать рост цен на все товары и делают прогноз, к чему это может привести:

«Из-за отсутствия институтов быстрого реагирования на изменившиеся обстоятельства (действующие комиссии по ценам принимают решения не менее чем через месяц при наличии очень объемного пакета документов с обоснованием) это однозначно приведет к довольно быстрому дефициту по многим позициям, уходу части деятельности в черный и серый рынки, разорению ряда предприятий торговли, сферы услуг, снижению поступлений в бюджет».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».