Салливан: Ответ США не будет зависеть от масштабов поражения российского ядерного оружия 1 16.10.2022, 19:15

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Вашингтон не собираемся «нарезать салями».

Ответ США в случае применения Россией ядерного оружия в Украине не будет зависеть от того, будет ли оно тактическим или большего масштаба.

Об этом пишет Reuters.

Отвечая на вопрос журналиста, сочтут ли США использование Россией небольшого тактического ядерного оружия или его подрыв в Черном море менее серьезным, чем большей бомбы, советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан ответил, что проводить различия между ними «опасно».

«Применение ядерного оружия на поле боя в Украине является применением ядерного оружия на поле боя в Украине. Мы не собираемся нарезать салями», - отметил Салливан.

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