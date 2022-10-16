Что и за сколько можно купить на сельхозярмарках в Минске
- 16.10.2022, 19:22
Картошка — от 50 копеек, малина — 5 рублей.
В Минске и регионах по выходным проходят сельскохозяйственные ярмарки — фермеры продают свой урожай. О том, сколько стоят продукты, рассказывает агентство «Минск-Новости».
Основной товар на ярмарке — свежие овощи и фрукты. Ценник на картошку — в среднем просят 90 копеек за кило. Однако ее можно найти и за 50 копеек. Столько же стоит и морковь.
В продаже есть баклажаны и перец, по 3 и 3,5 рубля. Капусту продавцы на ярмарке отдают за 70 копеек. Мелкий чеснок продают от 6 рублей за кило, более крупные головки стоят немного дороже — 8. Особый спрос сегодня на тыкву: крупные овощи, которые весят больше 10 кг, разбирают к Хеллоуину. За килограмм продавцы просят 1,2 рубля.
Сезонные яблоки в среднем отдают по 1−2 рубля, груши — по 3. Виноград можно купить за 2 рубля за кило, но это не самые привлекательные ягоды. Можно купить и малину — 5 рублей за стаканчик.
Кроме фруктов и овощей фермеры продают мед, свечи, саженцы, соления и специи. Есть и свежая рыба — карп стоит 7,5 рубля, толстолобик — 6,9. А вот амур обойдется дороже — 8,5 рубля.
Сельскохозяйственные ярмарки в Минске продолжат работать каждые субботу и воскресенье с 10.00 до 16.00 по 4 декабря.