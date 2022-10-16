Что и за сколько можно купить на сельхозярмарках в Минске 16.10.2022, 19:22

Фота: onliner.by

Картошка — от 50 копеек, малина — 5 рублей.

В Минске и регионах по выходным проходят сельскохозяйственные ярмарки — фермеры продают свой урожай. О том, сколько стоят продукты, рассказывает агентство «Минск-Новости».

Основной товар на ярмарке — свежие овощи и фрукты. Ценник на картошку — в среднем просят 90 копеек за кило. Однако ее можно найти и за 50 копеек. Столько же стоит и морковь.

В продаже есть баклажаны и перец, по 3 и 3,5 рубля. Капусту продавцы на ярмарке отдают за 70 копеек. Мелкий чеснок продают от 6 рублей за кило, более крупные головки стоят немного дороже — 8. Особый спрос сегодня на тыкву: крупные овощи, которые весят больше 10 кг, разбирают к Хеллоуину. За килограмм продавцы просят 1,2 рубля.

Сезонные яблоки в среднем отдают по 1−2 рубля, груши — по 3. Виноград можно купить за 2 рубля за кило, но это не самые привлекательные ягоды. Можно купить и малину — 5 рублей за стаканчик.

Кроме фруктов и овощей фермеры продают мед, свечи, саженцы, соления и специи. Есть и свежая рыба — карп стоит 7,5 рубля, толстолобик — 6,9. А вот амур обойдется дороже — 8,5 рубля.

Сельскохозяйственные ярмарки в Минске продолжат работать каждые субботу и воскресенье с 10.00 до 16.00 по 4 декабря.

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