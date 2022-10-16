Мадридский «Реал» обыграл «Барселону»
- 16.10.2022, 19:29
- 1,214
Андрей Лунин стал первым украинским футболистом, сыгравшем в «Эль-Класико».
В воскресенье, 16 октября, в рамках 9-го тура чемпионата Испании по футболу состоялось легендарное «Эль-Класико». Мадридский «Реал» на родном для себя «Сантьяго Бернабеу» принимал «Барселону» и одержал победу со счетом 3:1.
«Реал» - «Барселона» - 3:1
Голы: Бензема, 12, Вальверде, 35, Родриго, 90+1 пен - Торрес, 83
«Реал»: Лунин, Карвахаль (Рюдигер, 87), Милитан, Алаба, Менди, Модрич (Камавинга, 78), Чуамэни, Кроос, Вальверде, Бензема (Асенсио, 87), Винисиус (Родриго, 85)
«Барселона»: Тер Штеген, Роберто, Кунде, Гарсия, Бальде (Альба, 60), де Йонг, Бускетс (Гави, 60), Педри, Рафинья (Ферран, 60), Левандовски, Дембеле (Фати, 73)